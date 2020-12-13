«МВ»: Визит главы МИД Украины в Кишинёв как источник проблем для Молдовы

Киев будет требовать вывода российских миротворцев из Приднестровья

«В Кишинёве с официальным визитом впервые с 2014 года находился глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, который провёл переговоры со своим молдавским коллегой Аурелиу Чокоем. Вполне ожидаемо представитель Киева выступил с рядом антироссийских заявлений, сообщив на брифинге, что после избрания Майи Санду президентом Молдовы Украина надеется на активное участие Кишинёва в проекте «Крымская платформа», основная цель которого – возвращение полуострова в состав соседнего государства»,

– пишет газета «Молдавские ведомости» о состоявшемся визите главы МИД Украины, который первым делом заявил, что поддерживает позицию нового молдавского президента Майи Санду по поводу вывода российских миротворцев с территории Молдовы. Кулеба предупредил соседей: российские миротворцы «угрожают молдавской безопасности», и Киев вместе с Кишинёвом будет требовать их вывода.

Визит главы украинского внешнеполитического ведомства сопровождался некоторыми несуразностями и конфузами, на которые молдавская сторона постаралась не обращать внимания.

Во-первых, отмечает издание, украинская сторона потребовала вести переговоры через переводчиков, так как говорил Кулеба на мове. Выглядело это достаточно странно, учитывая, что все участники переговоров прекрасно владеют русским языком, вести переговоры на котором было бы намного проще и логичнее. Так же через переводчика общался Кулеба и с молдавскими журналистами.

Во-вторых, глава МИД Украины продемонстрировал неуважение не только к действующему президенту Игорю Додону, отказавшись встречаться с ним, но и к самому государству, что не делает чести пану Кулебе.

Автор статьи Александр Медведев отмечает, что стабильные дружеские отношения крайне важны для обоих государств, у которых есть большой перечень вопросов для совместного урегулирования. Но при этом необходимо учитывать политические реалии региона, украинский же министр об этом не думает.

«Так, потенциальная поддержка антироссийских инициатив Киева, связанных, в том числе, с отторжением Крыма от России, неизбежно приведёт к ухудшению отношений с Москвой, что является крайне нежелательным и откровенно противоречит национальным интересам Молдовы. Следующий момент – это приднестровское урегулирование. Киев рассматривает проблему Приднестровья лишь с точки зрения вывода российского миротворческого контингента. При этом Дмитрий Кулеба, как и все украинские руководители, умалчивает, что деятельность приднестровских бизнесменов тесно связана с украинскими корпорациями, контрабанда же определённых товаров через территорию так называемой ПМР является общеизвестным фактом»,

– напоминает молдавский журналист.

Кулеба благополучно «забыл» и о связях беглого молдавского олигарха Влада Плахотнюка – именно Киев обеспечил его бегство из Молдовы. И ещё одна проблема существует между двумя странами, отмечают «Молдавские ведомости», – «в непосредственной близости от молдавских границ, в Одесской области, абсолютно вольготно себя чувствуют члены международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).

А на границе с Приднестровьем достаточно мелких праворадикальных группировок, также имеющих оружие и представляющих потенциальную угрозу для всех жителей региона, а особенно – Приднестровья, где прекрасно понимают: в случае вывода российских миротворцев жители левого берега Днестра останутся беззащитными перед украинскими националистами.

Всё это – далеко не полный перечень проблем, которые нужно решать двум странам и было бы хорошо, если бы Санду с Зеленским смогли договориться о совместной борьбе с террористами или Киев согласился бы передать данные по преступной деятельности Плахотнюка, отмечает издание.

«Тем не менее, к нашему глубочайшему сожалению, это весьма маловероятно. Все встречи представителей Киева и Кишинёва будут посвящены лишь выводу российских миротворцев и отторжению Крыма. Это, естественно, приведёт лишь к окончательному ухудшению отношений с Россией и вызовет закономерную негативную реакцию среди приднестровцев, сделав реинтеграцию ещё менее реальной»,

– констатируют «Молдавские ведомости».