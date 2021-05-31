«МВ»: у Молдавии есть все признаки колонии Запада

«Западные партнёры» открыто управляют Молдовой, пугая при этом «рукой Кремля»

«Не дожидаясь официального начала избирательной кампании досрочных парламентских выборов, европейские дипломаты начали агрессивно продвигать в Молдове свои интересы, причём достаточно бесцеремонно, как и положено метрополии применительно к колонии. То, что происходит в Молдове, нельзя назвать иначе как колониализмом: НАТО напористо реализует здесь свои геостратегические интересы, формируя опорный пункт для большей мобильности своих вооружённых сил, целенаправленно понижается статус молдавского государства, его роль, идёт цивилизационная и культурная экспансия, навязываются политические, экономические и культурные стандарты метрополии»,

– пишет газета «Молдавские ведомости».

Дошло до того, что посол Румынии Даниел Ионицэ посетил Конституционный суд, рассказав судьям о том, каковы правильные приоритеты в Молдове, напоминает издание, подчёркивая, что именно КС принимает основные политические решения в стране, хотя сами судьи в большинстве своём являются гражданами Румынии.

Глава миссии Евросоюза в Кишинёве Петер Михалко пошёл ещё дальше: в эфире молдавского телеканала заявил на всю страну, что молдаване должны выбирать тех депутатов на предстоящих выборах, которые вызывают доверие у Брюсселя.

«Можно только представить, какая шумиха поднялась бы, выступи, к примеру, российский дипломат с указанием, что молдавские избиратели должны проголосовать за тех, кому доверяет Москва»,

– отмечают «Молдавские ведомости»,

На такое откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии прореагировали в Москве: официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова обратила внимание на то, что по мере приближения даты внеочередных парламентских выборов в Молдавии «агрессивная риторика западных представителей набирает обороты». Она призвала США и ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела суверенной страны.

Однако это нисколько не помешало Петеру Михалко выступить с очередным «напутствием»: он заявил, что вновь избранный парламент «должен заслуживать доверие», вновь намекая на «западных партнёров». А днём позже в компании ещё пяти европейских послов отправился в город Бельцы, мэр которого лидер «Нашей партии» Ренато Усатый мечтает попасть в парламент, а на осенних президентских выборах поддерживал Майю Санду. Встреча европейских послов с Ренато Усатым проходила в закрытом режиме, о чём они говорили – никому не известно.

По мнению «Молдавских ведомостей», интерес дипломатов Евросоюза к Усатому понятен: на президентских выборах он занял третье место, в России на него заведены уголовные дела по финансовым преступлениям, значит, у него остаётся один путь – на Запад.

Однако всё сказанное выше не идёт ни в какое сравнение с активностью главного посла в Молдове – американского, Дерека Хогана, отмечает издание. За прошедшие две недели он встретился со всеми, с кем только можно, особенно с политиками прозападных партий, хотя и от встреч с «левыми» тоже не отказывается. Не зря же его называют «управляющим», «смотрителем» и даже неофициальным «губернатором» Молдовы. А ещё его называют «крёстным отцом» Майи Санду.

«Таким образом, у Молдавии есть все признаки колонии: навязывание вассальных договоров и лишение самостоятельности, экономическая эксплуатация молдаван, которых европейцы и американцы считают аборигенами, торможение развития и деградация, прямое управление из метрополии, попытки насаждения марионеточных режимов и даже территориальные претензии со стороны Румынии – члена ЕС и НАТО. И всё это на фоне постоянно крутящейся шарманки, неустанно воспроизводящей старую песню о «руке Кремля», которая якобы дотягивается из Москвы до Кишинёва»,

– констатируют «Молдавские ведомости».