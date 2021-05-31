Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Главная / Украина

«МВ»: у Молдавии есть все признаки колонии Запада

31 мая 2021, 01:40  •  79 • Украина
«Западные партнёры» открыто управляют Молдовой, пугая при этом «рукой Кремля»
«Не дожидаясь официального начала избирательной кампании досрочных парламентских выборов, европейские дипломаты начали агрессивно продвигать в Молдове свои интересы, причём достаточно бесцеремонно, как и положено метрополии применительно к колонии. То, что происходит в Молдове, нельзя назвать иначе как колониализмом: НАТО напористо реализует здесь свои геостратегические интересы, формируя опорный пункт для большей мобильности своих вооружённых сил, целенаправленно понижается статус молдавского государства, его роль, идёт цивилизационная и культурная экспансия, навязываются политические, экономические и культурные стандарты метрополии»,
– пишет газета «Молдавские ведомости».
Дошло до того, что посол Румынии Даниел Ионицэ посетил Конституционный суд, рассказав судьям о том, каковы правильные приоритеты в Молдове, напоминает издание, подчёркивая, что именно КС принимает основные политические решения в стране, хотя сами судьи в большинстве своём являются гражданами Румынии.
Глава миссии Евросоюза в Кишинёве Петер Михалко пошёл ещё дальше: в эфире молдавского телеканала заявил на всю страну, что молдаване должны выбирать тех депутатов на предстоящих выборах, которые вызывают доверие у Брюсселя.
«Можно только представить, какая шумиха поднялась бы, выступи, к примеру, российский дипломат с указанием, что молдавские избиратели должны проголосовать за тех, кому доверяет Москва»,
– отмечают «Молдавские ведомости»,
На такое откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии прореагировали в Москве: официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова обратила внимание на то, что по мере приближения даты внеочередных парламентских выборов в Молдавии «агрессивная риторика западных представителей набирает обороты». Она призвала США и ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела суверенной страны.
Однако это нисколько не помешало Петеру Михалко выступить с очередным «напутствием»: он заявил, что вновь избранный парламент «должен заслуживать доверие», вновь намекая на «западных партнёров». А днём позже в компании ещё пяти европейских послов отправился в город Бельцы, мэр которого лидер «Нашей партии» Ренато Усатый мечтает попасть в парламент, а на осенних президентских выборах поддерживал Майю Санду. Встреча европейских послов с Ренато Усатым проходила в закрытом режиме, о чём они говорили – никому не известно.
По мнению «Молдавских ведомостей», интерес дипломатов Евросоюза к Усатому понятен: на президентских выборах он занял третье место, в России на него заведены уголовные дела по финансовым преступлениям, значит, у него остаётся один путь – на Запад.
Однако всё сказанное выше не идёт ни в какое сравнение с активностью главного посла в Молдове – американского, Дерека Хогана, отмечает издание. За прошедшие две недели он встретился со всеми, с кем только можно, особенно с политиками прозападных партий, хотя и от встреч с «левыми» тоже не отказывается. Не зря же его называют «управляющим», «смотрителем» и даже неофициальным «губернатором» Молдовы. А ещё его называют «крёстным отцом» Майи Санду.
«Таким образом, у Молдавии есть все признаки колонии: навязывание вассальных договоров и лишение самостоятельности, экономическая эксплуатация молдаван, которых европейцы и американцы считают аборигенами, торможение развития и деградация, прямое управление из метрополии, попытки насаждения марионеточных режимов и даже территориальные претензии со стороны Румынии – члена ЕС и НАТО. И всё это на фоне постоянно крутящейся шарманки, неустанно воспроизводящей старую песню о «руке Кремля», которая якобы дотягивается из Москвы до Кишинёва»,
– констатируют «Молдавские ведомости».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
29 мая 2021, 06:35
Ультиматум для Зеленского: зачем США нужна Украина?
30 мая 2021, 05:30
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул или убили?
30 мая 2021, 11:00
Украина обвинила Германию в предательстве. Баширов намекнул: "Ай, Моська!"
30 мая 2021, 20:10
"Мы будем убивать ваших детей"
30 мая 2021, 20:10
Юный диверсант, и что из него выросло
30 мая 2021, 20:10
Добровольцы, сидеть!
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 мая 2021, 22:00
Обманувший стариков серый кардинал Минфина оказался богаче министров
30 мая 2021, 23:50
Роджерс: США потеряли влияние на Россию - на русских осталось жаловаться только в &qu...
30 мая 2021, 23:50
Почему Макаревич не бежит из "тоскливой и противной России": "Креаклы ...
30 мая 2021, 23:45
Принудительно за счёт нарушителя: в России обсуждают идею установки алкозамков на маш...
31 мая 2021, 01:40
Myśl Polska: сериал под названием «История польской глупости» продолжается
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2021, 12:45
Запад всё проспит: Россия готовит Крым - 2
24 мая 2021, 10:10
Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"
29 мая 2021, 02:00
В Минске ответили на недоумение Украины: "Чистой воды торговые переговоры"
29 мая 2021, 17:35
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
27 мая 2021, 06:00
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым" капитаном
24 мая 2021, 02:50
Немецкий комик сказал правду о США и России, сорвав аплодисменты
25 мая 2021, 07:15
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после слов Маска о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.