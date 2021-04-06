«МВ»: США готовит молдавский спецназ против Тирасполя

В альянсе рассматривают приднестровский регион как потенциальный театр военных действий

«В конце прошлого месяца Республика Молдова принимала делегацию американского военного ведомства, визит которой во многом был приурочен к совместным учениям национальной армии и военнослужащих специальных операций США на полигоне Бульбоака вблизи границы с Приднестровьем. Учения начались 23 марта, участники провели совместные стрельбы, десантирование, продемонстрировали слаженность действий в полевых условиях»,

– сообщает газета «Молдавские ведомости».

Издание отмечает, что в самой Молдавии нет единого мнения по поводу проведения на территории страны совместных военных учений со странами НАТО. Часть граждан Молдовы уверена, что подобные мероприятия противоречат заявленному в конституции нейтральному статусу и могут в будущем привести к необратимым последствиям. Другие считают, что вполне возможно, сохраняя внеблоковый статус, получать всевозможные преференции от Запада. Третьи же настаивают на скорейшем вступлении страны в ряды альянса.

Автор статьи Александр Медведев рассматривает конкретную цель Соединённых Штатов на прошедших мартовских учениях JCET 2021 (Joint Combined Exchange Training).

Прежде всего, уточняет автор, JCET – это не совсем учения, это программа американского военного ведомства по обучению элитных подразделений иностранных государств. За последние годы инструкторы США проводили подобные учения, которые лучше назвать тренировками, для самых разных стран третьего мира: Йемена, Мозамбика, Чада, Нигера, Алжира, Мавритании, Сенегала, для балканских стран.

В 2018 и 2019 годах американские спецназовцы провели в общей сложности 278 миссий JCET в 68 странах. По официальным данным военного ведомства США, в них приняли участие более 4800 заокеанских военнослужащих и почти 32000 иностранцев, пишут «Молдавские ведомости», отмечая, что приоритетные цели этой программы никто не скрывает. А главная цель программы JCET, о которой говорится открыто, — тренировка сил альянса на полигонах тех стран, где им, возможно, предстоит участвовать в военных действиях. Обучение же местных военных – это лишь повод для такой тренировки.

Таким образом, США фактически признают, что они рассматривают возможность применения своих спецназовцев в молдавско-приднестровском регионе! А командующий SOCOM (специальных операций США) генерал Ричард Кларк ещё в 2019 году прямо заявил, что программа JCET будет иметь ключевое значение для поддержки американских и союзных вооружённых сил в потенциальном конфликте с Россией или Китаем.

Александр Медведев напоминает – американцы далеко не первый раз отрабатывают свои действия на случай возможной эскалации обстановки в Приднестровье.

«Вооружённые силы противника – это ополчение, поддерживаемое крупной, хорошо финансируемой страной, пытающейся расширить своё влияние»,

– цитирует издание откровенное заявление капитана армии США Майкл Лападот, офицера разведки 173-й воздушно-десантной бригады ВС США по итогам учений, которое он сделал в интервью заявил в интервью Stars and Stripes.

«Выводы напрашиваются сами собой и не вызывают оптимизма. Тот факт, что Молдова для западных политиков и военных давно находится на одном уровне с нищими африканскими странами, на которых и рассчитана программа JCET, уже никого не удивляет. Но решения командования США рассмотреть молдавско-приднестровский регион в качестве потенциального театра военных действий, а национальную армию как силу, которой предстоит воевать с Россией, действительно пугают, ведь ещё не так давно и Украину никто не рассматривал как очаг нестабильности»,

– констатируют «Молдавские ведомости».