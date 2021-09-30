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«МВ»: спецслужбы Украины готовы к провокациям в Молдове

30 сентября 2021, 16:30  •  29 • Украина
Цель украинских провокаций – выборы в Бельцах и Приднестровье
На территории Украины, во Львовской области, в настоящее время проходят военные учения Rapid Trident, в рамках которых состоялись консультации представителей Генеральных штабов Молдавии и Украины. Главной темой консультаций была тема формирования единого подхода при проведении так называемых психологических операций, направленных на «умы» противника – вооружённые силы и местное население.
«Эта сфера военного искусства за последние десятилетия неоднократно доказывала свою эффективность: развал Советского Союза, серия «цветных революций», европеизация Украины – все эти события в той или иной степени являются примерами проведённых психологических (информационных) операций»,
– сообщает газета «Молдавские ведомости».
Издание сообщает, ссылаясь на полученную редакцией информацию, что командованию ВСУ поступило указание улучшить отношения с молдавскими коллегами. Эти отношения были испорчены после проведения операции украинских спецслужб по похищению судьи Чауса. Теперь командование ВСУ обещает Молдавии любую помощь в проведении психологических операций. Например, поступило предложение задействовать центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) для того, чтобы на выборах в Бельцах получить необходимый Кишинёву результат. Какой результат необходим, уже можно предсказать сегодня – поддержка «европейского выбора» Молдавии и победа на выборах мэра северной столицы кандидата от пропрезидентской партии PAS.
В Бельцах, кстати, существует большая украинская диаспора, с которой и собирается взаимодействовать один из ЦИПсО.
«Кроме адресной работы с целевой аудиторией, население северной столицы Молдовы может столкнуться и с деятельностью украинских спецов в социальных сетях на русском языке. Возможны и хакерские атаки на региональные издания и СМИ: судя по предыдущим акциям ЦИПсО, представители этой спецслужбы взламывают слабо защищённые сайты, размещают на них провокационную ложную информацию, делая из редакции непричастного ресурса авторов распространяемой дезинформации»,
– пишет автор статьи журналист Александр Медведев.
По его словам, украинским специалистам уже приходилось работать в Бельцах: несколько лет назад они пытались дискредитировать мэра города Ренато Усатого за его на тот момент пророссийскую позицию. Были и попытки не только разжечь вражду между русскоязычными жителями Молдовы на фоне гражданской войны на Востоке Украины, вбрасывая информацию о «российской агрессии», но и привлечь этнических украинцев, проживающих в Молдавии, к оказанию помощи украинским националистическим формированиям, воюющим в Донбассе.
Однако выборы в Бельцах, хотя это и второй по значимости город страны, не были главной темой, которую обсуждали представители генштабов во Львовской области. Главной темой было будущее Приднестровья: Кишинёву предложили полностью пересмотреть идеологическую составляющую потенциальной операции по «принуждению Приднестровья к миру», отмечают «Молдавские ведомости».
«Совместная психологическая операция ВСУ и Национальной армии Молдовы должна быть направлена на дискредитацию руководства самопровозглашённой республики и убеждение местного населения в деструктивной роли Российской Федерации в урегулировании конфликта. Воздействие на умы населения левобережья должно происходить исключительно на русском языке, право на использование которого будет всячески демонстрироваться местному населению»,
– говорится в статье.
Кроме того, отмечает издание, Молдавии предложено отказаться от идеи построения «Великой Румынии» и румынизации молдавского населения. Что выглядит достаточно странно – даже предположение подобного развития событий оставит отпечаток на молдавско-румынском партнёрстве, недоумевает автор.
«И последний штрих. Не можем не отметить, насколько официальная информация о проходящем учении Rapid Trident отличается от реальной. Тот факт, что участие сил психологических операций (3-й полк ССО ВСУ) скрывается, нас не удивляет, но вот зачем было утаивать привлечение 1-го батальона 503-го полка 173-й воздушно-десантной бригады ВС США и военнослужащих 25-й бригады воздушной кавалерии ВС Польши, засветившихся в интернете, остаётся загадкой»,
– констатируют «Молдавские ведомости».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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