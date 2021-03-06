«МВ»: Политика Майи Санду противоречит национальным интересам Молдовы

Президент Молдавии делает всё для того, чтобы расколоть молдавское общество

«Политика, проводимая Майей Санду, противоречит национальным интересам нашей страны, более того, она направлена на дальнейшее разобщение молдавского общества, в том числе по национальным и языковым признакам»,

– пишет газета «Молдавские ведомости».

Издание напоминает, что всего лишь несколько лет назад в Молдавии обсуждалась перспектива отделения Гагаузии и присоединения автономной территории к Приднестровью, причём перспективы эти были вполне реальными, а сама тема поднималась уже второй раз за недолгое существование независимой Молдавии.

А после прошедшего в Гагаузии в 2014 году референдума Кишинёву вообще стоило бы основательно задуматься.

«Более 98% гагаузов всерьёз рассматривали перспективу отделения от Молдовы, более половины жителей региона выразили своё принципиальное несогласие с политикой Кишинёва, направленной на евроинтеграцию. Так, вступление в Таможенный Союз поддержали 98,4%, а хотели бы вступить в ЕС лишь 2,7% жителей Гагаузии»,

– отмечают «Молдавские ведомости».

И только благодаря стараниям экс-президента Игоря Додона, который сумел установить добрые отношения с автономией, остроту этого вопроса удалось снять. За время его президентства гагаузские политики всегда включались в состав правительственных делегаций, сам президент приезжал в Комрат на все региональные праздники, давая понять, что маленькая Гагаузия важна для Молдовы.

Всё изменилось после того, как президентом стала Майя Санду, демонстративно не замечающая гагаузов.

Русскоязычные гагаузы болезненно восприняли аннулирование статуса русского языка, как языка межнационального общения. После решения Конституционного суда в социальных сетях стали всё чаще появляться призывы, сходные с призывами не только 2014 года, но и 1990-го, когда Гагаузия находилась на грани гражданской войны с Молдавией.

«Следующий момент, который вызвал резкое недовольство в Гагаузии, – это политика президента по вакцинации населения. Врачи Гагаузии массово отказываются прививаться от коронавируса вакциной AstraZeneca, заявив о своём нежелании становиться подопытными кроликами. В качестве альтернативы гагаузские врачи называют российскую вакцину «Спутник V». Однако в Кишинёве их не слышат»,

– пишет автор статьи Александр Медведев.

И ещё один удар по молдавско-гагаузским отношениям нанесла лично Майя Санду, исключив башкана (главу) Гагаузии Ирину Влах из состава Высшего совета безопасности. Исключила без объяснений и комментариев, зато ввела в Совет десятки представителей западных НПО.

И хотя ВСБ является всего лишь консультативным органом, однако присутствие в нём башкана Гагаузии демонстрировало уважение Кишинёва к жителям автономии. При этом глава Гагаузии всегда входил в состав ВСБ, начиная с момента принятия Конституции Молдавии в 1994 году.

«Это очень неожиданный сигнал. Мы не понимаем, почему было принято такое решение. Мы видим, что что-то происходит, но не можем комментировать это. Никогда ещё не было такой ситуации, чтобы башкан Гагаузии не участвовал бы в работе совета. Мы очень открыты и хотим работать вместе, и это странный шаг, очень печальный и опасный сигнал для нас»,

– цитирует издание Ирину Влах.

Ирине Влах ответили в администрации президента, что башкана Гагаузии допустят лишь на те собрания, на которых будут рассматриваться вопросы автономии, давая понять, что вопросы страны не должны волновать гагаузов.

И поскольку сама Ирина Влах воздерживается от комментариев, чтобы не обострять ситуацию, «Молдавские ведомости» напоминают Майе Санду, что все её действия на посту президента противоречат национальным интересам Молдовы, потому что направлены, в первую очередь, на раскол молдавского общества по языковым и национальным признакам.

«Сама президент объективно никогда не изменит своих взглядов, оставаясь убеждённой румынской патриоткой, однако, возможно, её западные кураторы из стран ЕС укажут главе государства на фатальные ошибки молдавского лидера, которые могут спровоцировать никому не нужный конфликт в регионе?»,

– задаются вопросом «Молдавские ведомости».