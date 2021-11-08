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«МВ»: НАТО в Молдове – разведка под прикрытием «партнёрства»

08 ноября 2021, 02:00  •  91 • Война
«Интересы альянса в регионе Чёрного моря не имеют никакого отношения к интересам Молдавии»
«Интересы альянса в регионе Чёрного моря не имеют никакого отношения к интересам Молдавии»
«Партнёрство Республики Молдова с НАТО является историей успеха, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Владимир Кук на международной конференции «Перспективы партнёрства и безопасности посредством сотрудничества в повестке дня НАТО-2030». Акция была организована в рамках недели информирования о НАТО»,
– пишет газета «Молдавские ведомости».
Чиновник старательно перечислял в своём выступлении все приоритеты сотрудничества с Альянсом, а их оказалось слишком много. Это и продвижение политического диалога по вопросам безопасности, и внедрение индивидуального плана действий партнёрства РМ-НАТО (IPAP), и сотрудничество в борьбе с новыми угрозами безопасности, и управление гражданскими чрезвычайными ситуациями, например, пандемия коронавируса и прочее, отмечает издание. И так выходило, по словам выступающего, что список угроз растёт с каждым годом, а вместе со списком угроз растёт и роль НАТО в молдавской жизни. И не просто растёт, а приобретает «двойную значимость и ценность».
То есть о Молдавии уже открыто говорят как о партнёре военного блока, в то время как страна по Конституции является нейтральной, напоминают «Молдавские ведомости». Так, например, во время встречи руководства Минобороны Молдовы и представителей НАТО, которая состоялась в Кишинёве, стороны обстоятельно обсудили наращивание оборонного потенциала страны под чутким руководством и при помощи Альянса. А ещё – увеличение количества молдавских военных, которые будут рисковать жизнью не за свою родину, а за интересы западных партнёров.
Но в Молдавии слишком хорошо знают, то, что Альянс предпочёл бы скрыть.
«Всем у нас хорошо известно, что по линии специальных подразделений НАТО получают поддержку главные сторонники развала территориальной целостности Молдовы: румынские националисты от Михая Гимпу, Дорина Киртоакэ, Анатола Шалару до активистов команды президента Майи Санду. Что именно НАТО подогревает антироссийские настроения официального Кишинёва, объявляет опасными российских миротворцев в Бендерах и Тирасполе. И что интересы альянса в регионе Чёрного моря не имеют никакого отношения к интересам нашего государства. И как же в этой ситуации заставить молдаван полюбить НАТО?»,
– задаёт риторический вопрос автор статьи Олег Волков.
По его мнению, на Западе не понимают, что молдаване миролюбивая нация и большинство граждан выберет тяжёлый труд вместо автомата в руках. С другой стороны – у политической элиты Молдовы нет выбора, а национальную армию как готовили к вступлению в НАТО при всех предыдущих президентах, так и будут готовить дальше. А тот факт, что Молдавия – нейтральная страна, похоже, помнит только народ, зато помнит хорошо, и нет другой идеи в стране, к которой население относилось бы настолько негативно, как к идее сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Вот и пытаются раз в год это мнение изменить, но пока безуспешно. И никакое желание властей выслужиться перед заокеанскими кураторами не победит здравый смысл. Сколько бы ни благодарила Майя Санду Вашингтон за российский газ – он всё равно останется российским и народ это понимает, уверен автор.
«Цель работы НАТО по «информированию» в Молдове – это разведывательная деятельность под прикрытием. А ежегодная «неделя НАТО» – это, прежде всего, попытка показать готовность Пентагона противостоять армии России. Это подготовка «пушечного мяса» – наёмников для участия в военных операциях. Это командирование молдавских военнослужащих на сомнительные мероприятия в Румынии и на Украине. Это закупка американской техники в атмосфере крайней непрозрачности. И всё это прикрывается заявлениями о якобы сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Но кого это может обмануть?»,
– констатируют «Молдавские ведомости».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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