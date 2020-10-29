«МВ»: НАТО надеется на дальнейшее сближение с Молдовой

В Альянсе рассчитывают на победу на президентских выборах «проевропейского» кандидата

«В последние месяцы в ряде стран постсоветского пространства вспыхнули обострения общественно-политической ситуации – в Белоруссии и Киргизии. Между Арменией и Азербайджаном получил старт новый виток неурегулированного конфликта в Нагорном Карабахе с применением оружия и жертвами среди мирного населения. Коллективный Запад продолжает расшатывать ситуацию вдоль российских границ, «осваивая» территории республик бывшего Советского Союза. На фоне событий в Белоруссии Североатлантический альянс не выпускает из цепких лап нашу Молдову, активизируя работу накануне президентских выборов в ноябре»,

– пишет газета «Молдавские ведомости».





Под предлогом «сдерживания мифического влияния России», в Альянсе намерены и далее не только «наращивать политический диалог», но и заниматься укреплением молдавской армии.

Не секрет, что заместитель генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ (Румыния) взял отношения с Кишинёвом под свой личный контроль, поскольку видит Молдавию в роли одного из приоритетных внеблоковых партнёров. В сентябре на встречу с ним отправился глава МИДЕИ (Министерство иностранных дел и европейской интеграции) Олег Цуля – для обсуждения реализации индивидуального плана действий партнёрства (ИПДП) на 2020 – 2022 годы. При условии успешного выполнения которого можно будет перейти к реализации второго этапа плана, рассчитанного на 2024 – 2030 годы: «реформирование систем управления вооружёнными силами РМ и военного образования, создание научных и гендерных (!) проектов, укрепление киберзащиты, противодействие коррупции, работа с общественностью и борьба с «дезинформацией».

В ходе переговоров были намечены приоритетные задачи до 2022 года, среди которых: популяризация деятельности НАТО в Молдове; переход молдавских вооружённых сил на стандарты НАТО; создание интегрированной с НАТО системы секретного делопроизводства, увеличение количества совместных с Альянсом мероприятий оперативной и боевой подготовки, расширение географии и численности молдавских миротворческих контингентов, которые примут участие в операциях НАТО и Евросоюза.

В штаб-квартире Альянса дали понять, что внимательно отслеживают ситуацию в Молдавии и рассчитывают на победу на президентских выборах «проевропейского» кандидата, после чего произойдёт дальнейшее сближение НАТО и Молдавии.

Дело в том, что в последнее время практическое сотрудничество Кишинёва и Альянса застопорилось, а прошедшим летом под благовидным предлогом борьбы с пандемией были отложены даже региональные военные учения стран НАТО в Молдове, к чему в руководстве Альянса отнеслись «с большим сожалением».

Автор статьи Ион Стойка отмечает: «в НАТО отчётливо осознают, что «пауза» вызвана не пандемией, а «пророссийским креном» президента И. Додона и премьера И. Кику».

«В свою очередь О. Цуля заявил о заинтересованности Кишинёва в «развитии политического диалога и практического сотрудничества республики с Альянсом». Он заверил, что главным внешнеполитическим приоритетом Молдавии остаётся вступление в ЕС, а развитие сотрудничества НАТО – Евросоюз рассматривается Кишинёвом в качестве фактора, благоприятствующего интеграции страны в европейские структуры. И подчеркнул, что в Кишинёве рассчитывают на дальнейшую поддержку со стороны блока в вопросах укрепления территориальной целостности Молдавии, урегулирования приднестровского вопроса и вывода российских войск с левого берега Днестра»,

– пишет Ион Стойка.

По мнению автора, содержание переговоров говорит об одном – официальный Кишинёв продолжает держать курс на наращивание военного сотрудничества с Альянсом и собирается принимать активное участие в деятельности НАТО, несмотря на прописанный в Конституции нейтральный статус государства. И всё это вызывает недоумение, отмечает издание, ведь всем известно, что в стране каждый второй житель настроен против вступления Молдавии в НАТО и лишь четверть всего населения поддерживает такую идею.

Из чего следует – глава МИДЕИ действовал против интересов граждан страны, а, значит, и против интересов Молдавии.

В Молдавии многие прекрасно осознают тот факт, что союз с НАТО – это новые войны, новые жертвы, новые потери, новая кабала. Но основными потерями при этом будут наши нейтралитет и государственность, напоминает Ион Стойка.

«Зачем Молдове заигрывать с НАТО на фоне обострившихся конфликтов в странах постсоветского пространства? Потому что Молдова – на очереди, а НАТО усиливает прессинг на нас накануне президентских выборов. Без сомнения у Запада давно готов план «виноградной революции». Эмиссары уже внутри страны! Нам – молдаванам нужно быть готовыми к отражению экспансионистской угрозы»,

– делают вывод «Молдавские ведомости».

Когда статья была опубликована, стало известно, что Олега Цулю в среду, 28 октября, сняли с должности главы МИДЕИ.