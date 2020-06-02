«МВ»: Киев собирается захватить Тирасполь?

«Присутствие российских военных в Приднестровье слишком раздражает Европу»

Молдавия пытается осмыслить очередное заявление украинских политиков – на этот раз речь идёт о планах по захвату Приднестровья.

«Украина стала бы захватывать никому не нужную непризнанную республику лишь в одном случае – если бы сошла с ума. Такое мнение российский оппозиционный журналист Леонид Радзиховский высказал в далёком 2017 году, комментируя заявление президента Молдовы Игоря Додона о том, что Приднестровье может войти в состав Украины»,

– пишет газета «Молдавские ведомости».

И сегодня, спустя три года, сценарий захвата территории Приднестровья силами ВСУ кажется таким же нереальным и не нужным Украине, у которой своих проблем слишком много, а финансов – слишком мало.

Вернуться к этой, казалось бы, совершенно неактуальной теме заставило высказывание украинского политолога Виктора Небоженко, который работает в штабе партии Юлии Тимошенко.

«У украинских военных есть и свои тайные штучки. Если начнётся наступление на Мариуполь, то на каждый километр оккупированной украинской земли стоит забрать сто километров приднестровской земли»,

– заявил Небоженко.

При этом он предлагает называть «оккупацию Приднестровья» не оккупацией, а «помощью населению». И уверен, что за три недели не составит труда организовать любое «восстание трудящихся» на территории Приднестровской республики.

«Позиция политолога, кстати, далеко не беспочвенна – частично она находит отражение, например, в планах Европейского командования США, генералы которого видят итогом завершения приднестровского конфликта полное военное поражение малочисленной российской группировки миротворческих войск и её «позорный уход» с территории Приднестровья»,

– считает автор статьи Александр Медведев.

Он напоминает, что в украинских СМИ не раз писали о том, как в ходе военных учений отрабатывались операции «против пророссийских сепаратистов», захвативших некие территории, слишком напоминающие Приднестровье.

О необходимости противостоять российской армии во всём черноморском регионе, в том числе и в Приднестровье, не так давно заявил и американский генерал в отставке Бен Ходжес, который возглавлял Европейское командование США. Он даже подготовил доклад для Центра европейских политических исследований (CEPA), в котором обосновал необходимость «развёртывания в Румынии полноценной батальонной тактической группы НАТО», для чего следует подготовить командную и логистическую инфраструктуры, разместить в стране беспилотные морские системы и армейскую авиацию, вдобавок к уже существующей. После чего, уверял Ходжес, Румыния станет «центром гравитации для НАТО».

«В чём-то схожего мнения, только в отношении своей страны, придерживается и украинский президент Зеленский, который 27 мая утвердил годовую государственную программу сотрудничества Украины с НАТО, предусматривающую существенное расширение сотрудничества Киева с альянсом, итогом которого должно стать создание своеобразного «форпоста военного блока» в Незалэжной»,

– отмечает издание.

По мнению автора, США планируют создать «монолитную систему управления армиями на юго-востоке Европы, предусматривающую оперативное снабжение передовых отрядов на Украине с территории как уже существующих, так и находящихся на разных стадиях строительства, военных объектов в Румынии». Вот только есть одно-единственное препятствие в этом регионе – эта та немногочисленная группировка российских военных, которые находятся в Приднестровье.

Многие политики в Молдавии, да и в Приднестровье сочли высказывание Небоженко чем-то близким к сумасшествию.

«Однако существующая в Приднестровье ситуация и, тем более, российское военное присутствие в регионе действительно очень сильно раздражают военных США и подконтрольных американцам лидеров европейских стран»,

– констатируют «Молдавские ведомости».