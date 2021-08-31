«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру

Цель – уничтожить Молдавскую ГРЭС, а с ней – и экономику Приднестровья

Вслед за Украиной 30 лет своей независимости отметила и Молдавия. На праздник в Кишинёв прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который накануне в Киеве подписал приговор основному источнику питьевой воды Молдавии – Днестру. Речь идёт о продолжении строительства ГЭС на Днестре в районе молдавского села Наславча, это строительство признано одним из приоритетов украинской власти на ближайшие годы, говорится в Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, подписанной 26 августа президентом Зеленским.

«Вопрос деятельности плотины у Наславчи стал одним из самых проблемных в отношениях между Украиной и Молдовой после того, как Украина полностью завладела плотиной Нижнеднестровской ГАЭС, поставив под угрозу жизнедеятельность Днестра – основного источника пресной воды для Молдовы. Половина плотины ГАЭС расположена на территории Молдовы, а демаркация границы между Молдовой и Украиной на этом участке до сих пор не завершена из-за амбиций Украины. Украина отказывается признать право собственности Молдовы на находящуюся на молдавской территории часть Днестровской ГАЭС»,

– пишет газета «Молдавские ведомости».

Издание напоминает, что ещё 11 лет назад – в октябре 2010 года – премьер-министры Украины (Юлия Тимошенко) и Молдавии (Влад Филат) подписали секретный протокол к «Соглашению о регламентации прав собственности». Этим протоколом подтверждается право собственности Украины не только на Днестровскую ГАЭС, часть которой располагается на территории Молдовы, но и на 17,35 га прилегающих земель близ Наславчи, которые в ближайшие годы будут затоплены.

Между тем Днестр является основным источником питьевой воды для молдаван, стратегическим ресурсом. 17 августа текущего года Киев ввёл в действие четвёртую из шести запланированных турбин Новоднестровской ГАЭС, что уже напрямую угрожает Днестру, экологическое состояние которого и без того ухудшается год от года. Причём это ухудшение напрямую связано с работой Новоднестровской ГАЭС, отмечают «Молдавские ведомости».

«Энергетическая стратегия Украины до 2030 года предусматривает строительство шести гидроэлектростанций в верхнем течении Днестра, что будет означать значительную потерю стока, деградацию экосистем, истощение фауны и флора, особенно видов птиц и рыб, водно-болотных угодий, а для населения – потерю экосистемных услуг, которые река предлагает сегодня»,

– цитирует издание председателя комиссии по окружающей среде и региональному развитию Елену Бондаренко.

По её словам, после подключения двух генераторов к накопительной станции годовой объём Днестра уже снизился с 10 куб. км до 7 куб. км. Такие потери можно сравнить с количеством воды, протекающей по реке Прут за год. Кроме того, существует много других вопросов, однако власть делает вид, что проблемы нет.

Депутат от Партии социалистов Влад Батрынча пообещал, что на первом пленарном заседании парламента в сентябре блок коммунистов и социалистов потребует отчёта правительства «по вопросу их позиции и политики в отношении Днестра».

По его мнению, Молдавия должна приложить все свои дипломатические усилия для того, чтобы Украина отказалась от своих планов по дальнейшему строительству плотин на Днестре.

Экологи уже давно бьют тревогу, так же как и международные эксперты, и только в Кишинёве не видят проблем, подчеркивает депутат.

«Администрация президента Молдовы ничего не сообщила о деталях двусторонних переговоров с Зеленским. Можно предположить, что приговор Днестру выносится с целью уничтожить Молдавскую ГРЭС (находится в Приднестровье и поставляет электроэнергию в Молдавию, – Ред.), а с ней – и экономику Приднестровья. Однако вопрос этот нельзя решать путём подписания секретных протоколов – без дискуссий в парламенте, без широких общественных слушаний, без консультаций со специалистами»,

– делают вывод «Молдавские ведомости».