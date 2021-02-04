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«МВ»: гражданка Румынии Санду проводит политику Бухареста

04 февраля 2021, 02:40  •  70 • Украина
Идеи «Великой Румынии» могут стоить слишком дорого для Молдавии
Молдавия сегодня занята обсуждением главной проблемы – будет ли сформировано новое правительство. Все уже забыли о недавней поездке президента Майи Санду в Киев (хотя прошёл всего месяц) и о том, что Молдавия в лице своего президента дала согласие на строительство украинской ГРЭС на Днестре. Экологи сразу же забили тревогу, однако их почти никто не услышал.
Но спустя месяц своё мнение по данной проблеме высказал экс-премьер Молдовы Ион Стурза.
«Надо сказать прямо, твёрдо и однозначно – реализация этого проекта приведёт к большой экологической катастрофе, к необратимой деградации реки Днестр. Это окажет сильное влияние на население и экономику Республики Молдова, поскольку Днестр является основным источником воды как для Кишинёва, так и для многих других населённых пунктов Молдовы. У украинцев много других рек, у нас – только Днестр. Засуха этого года ещё раз продемонстрировала, насколько важны источники воды»,
– цитирует Иона Стурзу газета «Молдавские ведомости».
По мнению издания, интерес Стурзы к этой проблеме вызван информацией, которая в последнее время активно распространяется некоторыми сотрудниками МИДЕИ.
Согласно этой информации, Санду, находясь с визитом в Киеве, собиралась закрыть вопрос по украинской ГРЭС, дав согласие на её строительство при условии приглашения европейских специалистов. И второе условие – публичный отказ Киева от территориальных претензий к Кишинёву.
Однако второе условие вызвало замешательство в Киеве – никаких территориальных претензий или спорных вопросов по территории не существует между двумя странами. Единственный вопрос, связанный с территорией села Паланка Штефан-Водского района, был благополучно закрыт в 2012 году.
Конечно, существуют грандиозные планы по построению «Великой Украины» у украинских националистов: по этим планам в состав Украины должны войти все южные районы Молдавии, в том числе и Приднестровье. Поэтому Владимир Зеленский не стал углубляться в такие подробности, ограничившись на брифинге «скупой фразой о признании международных границ Молдовы, что не полностью устроило Майю Санду», отмечают «Молдавские ведомости».
Молдавский президент поручила специалистам в МИДЕИ проработать совместную декларацию, которую должны будут принять МИД Украины и Молдавии. Декларация же будет об осуждении действий Советского Союза в 1940 году и, как следствие этого осуждения, о признании «исконно румынских территорий оккупацией».
«Этот вроде бы ставший привычным тезис проясняет ситуацию. Инициатива исходит явно не от Майи Санду – президента Молдовы, а от Майи Санду – гражданки Румынии, которая проводит политику, диктуемую Бухарестом. По всей видимости, за Прутом по-прежнему весьма популярны реваншистские идеи о возрождении «Великой Румынии», в состав которой кроме молдавских земель должны войти и части нескольких областей Украины»,
– уверен автор статьи Александр Медведев.
Если МИД Украины поддержит резолюцию, румынские националисты начнут инициировать возвращение румынских территорий, которые были включены в состав УССР в 1940 году.
Возвращаясь к проблеме Днестра, Медведев подчёркивает, что Молдавию ждёт настоящая катастрофа, когда Кишинёв с населением в миллион человек останется без питьевой воды, а страна потеряет последнее, что у неё ещё есть, – сельское хозяйство.
«Вопрос: ради чего президент Молдовы готова пойти на такие риски? К сожалению, паспорт и политические взгляды Майи Санду делают ответ очевидным – ради идеи некой «Великой Румынии», возрождение которой для многих политиков за Прутом является делом всей жизни»,
– делают вывод «Молдавские ведомости».
Соб. корр. ФСК

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