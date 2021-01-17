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«МВ»: досрочные выборы в Молдове откладываются – денег нет

17 января 2021, 13:00  •  44 • Украина
Внеочередные выборы, о необходимости которых так много говорят, не нужны никому
О необходимости досрочных парламентских выборов в Молдавии говорят все – и политики, и чиновники, и всевозможные эксперты.
Во многом благодаря обещаниям Майи Санду провести внеочередные парламентские выборы она и победила на выборах президентских, получив поддержку мэра города Бельцы Ренато Усатого и его сторонников из «Нашей партии».
«Именно стремление «нашистов» оказаться в главном законодательном органе молдавского государства объясняет столь странный союз русскоязычных активистов из Бельц с румынской националисткой Майей Санду. Однако, как и предупреждали своих союзников по президентским выборам 2016 года социалисты, избранный президент Молдовы обманула как членов «Нашей партии», так и простых молдаван, уставших от ставленников Влада Плахотнюка, которые до сих пор заседают в парламенте»,
– пишет газета «Молдавские ведомости».
Издание неоднократно подчёркивало в предыдущих публикациях, что внеочередные выборы не нужны, прежде всего, Санду и тем проевропейцам, которые ныне присутствуют в парламенте, поскольку данные многочисленных социологических исследований говорят – случись выборы сейчас, в парламент не прошли бы ни проевропейцы, ни даже представители блока Pro Moldova, который контролируется беглым олигархом Владом Плахотнюком. В результате вместо парламента, в котором прозападные партии имеют достаточное количество мандатов, Молдова получит парламентское большинство из социалистов и «нашистов», то есть блок русскоязычных политиков, уверен автор статьи Александр Медведев.
Это понимает Майя Санду, потому и не спешит, не смотря на предвыборные обещания и последующие громкие заявления.
Неожиданно на помощь пришёл уже бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику, заявив о том, что на внеочередные выборы в бюджете денег нет и взять их негде, напомнив, что на президентские выборы пришлось потратить почти 170 миллионов лей, парламентские будут стоить дороже.
Конечно, варианты всегда есть.
«Можно попросить кредит у МВФ или любого иностранного государства, однако на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции, маловероятно, что какой-то международный институт согласится финансировать проведение выборов. Можно отобрать деньги у врачей, учителей или пенсионеров, однако на этот шаг, скорее всего, не решится даже действующий президент, которая в своё время прославилась массовым сокращением школ»,
– объясняют «Молдавские ведомости».
А экс-премьер Ион Кику напоминает, что во время обсуждения бюджета страны на 2021 год никто из депутатов партий PAS и PDA даже не вспомнил о том, что в 2021 году возможны внеочередные парламентские выборы, хотя тогда только об этом и говорили, а на проведение выборов нужны финансы.
«Что это? Обычный непрофессионализм команды избранного президента, которые привыкли много говорить и обещать, но пока что ничего не сделали для страны, или же сознательный обман избирателей?! Оставим этот вопрос открытым для обсуждения»,
– констатирует издание.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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