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«МВ»: Что потеряют молдаване от внешней политики Санду

27 ноября 2020, 01:20  •  45 • Украина
«Новый президент слишком многим обязана «западным партнёрам» и будет выполнять все их указания»
«Избранный президент Молдовы Майя Санду, ещё не вступив в должность президента, заявила, что за прошедшие две недели смогла «вывести из комы» внешнюю политику молдавского государства. Чем и как за это должны заплатить граждане страны?»
– задаются вопросом журналисты издания «Молдавские ведомости».
«Я предлагаю вести сбалансированную внешнюю политику на благо граждан, которая выведет страну из изоляции. За две недели я вывела внешнюю политику из комы, чтобы Молдавия достойно была представлена на международном уровне, я начала восстанавливать отношения с Румынией и Украиной»,
– цитирует газета выступление Майи Санду.
Однако молдаванам не стоит обольщаться: никакой «сбалансированной внешней политики» новый президент проводить не будет, что следует из её интервью украинскому изданию «Европейская правда». Она не раз давала понять, что в целом ей нравится сложившийся в настоящее время формат диалога Киева с Москвой, да и в отношениях с Приднестровьем она готова брать пример с Киева, отмечают «Молдавские ведомости». Вопрос только в том, кого она выберет для подражания – Порошенко или Зеленского.
По мнению автора статьи Александра Медведева, Санду ближе политика Порошенко, что следует из её выступления на открытии медиафорума. И пусть молдаван не обманывает видимая мягкость заявлений нового президента. Так, например, она собирается бороться с дезинформацией в СМИ, для чего в стране будет усилена цензура, но намерения-то благие. Заранее Санду заявила и о том, что не будет общаться с журналистами оппозиционных изданий, что звучит достаточно странно для главы государства.
«Для людей, интересующихся политикой, позиция избранного президента по вопросам отношений с Россией и странами Запада, потенциальному объединению Молдовы с Румынией или вступлению Кишинёва в состав НАТО была известна задолго до выборов главы государства. Львиная доля отдавших свои голоса за Майю Санду, осознанно голосовала за расширение процессов евроатлантической интеграции. Люди, решившие поддержать проевропейский выбор Молдовы, голосовали за либеральный визовый режим, расширенные возможности учёбы и работы за границей, определённые финансовые дотации от ЕС и, наконец, за возможность строительства «маленькой Швейцарии» на территории днестровского региона. Однако Кишинёв никогда не превратится в Цюрих, а молдавским банкам никогда не суждено забрать пальму первенства у их швейцарских коллег»,
– уверен Медведев.
Что же касается определённых льгот для граждан Молдовы, то они сохранились бы независимо от итогов выборов. Но сегодня новый президент слишком многим обязана своим «западным партнёрам» и будет выполнять все их указания.
Например, выполнять обязательства союзников Вашингтона в военной сфере. А в Соединённых Штатах давно уже прямо говорят о том, что ждут увеличения контингента вооружённых сил от своих союзников в горячих точках планеты – в Сирии, Ливии, Нигерии, Ираке и Афганистане. За примером не нужно далеко идти: Румыния старательно выполняет все обязательства перед Вашингтоном «ценою жизней и здоровья своих военнослужащих, регулярно погибающих и получающих тяжёлые ранения в районе афганского Кандагара». За свою преданность Бухаресту позволяют купить на льготных условиях устаревшую американскую военную технику, при этом техника должна использоваться в соответствующей горячей точке, в данном случае в Афганистане.
Дальше – больше. Теперь в альянсе решили возложить на своих союзников обязанность по восстановлению инфраструктуры, уничтоженной в результате спецопераций НАТО.
Так, например, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже радостно подтвердил готовность Киева начать восстанавливать Афганистан.
Займётся восстановлением Афганистана и Грузия. В связи с чем у Майи Санду есть блестящая перспектива «потратить все оставшиеся средства в молдавском бюджете на восстановление какой-нибудь афганской или нигерийской деревни», отмечает издание.
При этом жители Молдовы могут потерять огромный российский рынок из-за агрессивных высказываний нового президента, но это вряд ли волнует «западных кураторов» Санду, подсчитывающих прибыль от продажи давно устаревшей техники и настаивающих на том, чтобы «кредитуемое государство потратило деньги МВФ на восстановление инфраструктуры Афганистана или Нигерии».
«Как говорится, только бизнес и ничего личного. Бизнес, основанный ещё переселенцами, когда один участник сделки получает золото, а второй – стеклянные бусы… Жаль, что некоторые молдаване и украинцы так легко продались за красивые стекляшки»,
– констатируют «Молдавские ведомости».
Соб. корр. ФСК

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