«Мужская бравада в пылу игры»: замглавы «Росгеологии» уволен с должности после публикации скандального видео

Министр природы и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился уволить первого заместителя гендиректора холдинга «Росгеология» Руслана Горринга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной отставки стало появление в социальных сетях видео, в котором чиновник использует нецензурные выражения и якобы обсуждает отношения с подчинёнными. Как рассказали RT в пресс-службе предприятия, 40-летний топ-менеджер согласился с тем, что повёл себя неподобающим образом.

Первый заместитель гендиректора холдинга «Росгеология» Руслан Горринг, ставший героем скандального видео, появившегося в социальных сетях в понедельник, 28 января, уволен со своего поста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии.

«Министр распорядился уволить его. Более того, будет проведена проверка его деятельности в холдинге. Думаю, что распоряжение вступит в силу сегодня», — заявила пресс-секретарь главы ведомства Наталья Хлопунова.

При этом в Минприроды не исключили проверку всего высшего менеджерского состава стратегического предприятия, а также его финансово-хозяйственной деятельности.

«Если потребуется, службы проверят всех», — приводит сообщение ТАСС.

Наряду с этим появилась информация о том, что руководителю «Росгеологии» Роману Панову объявлен выговор, но в самой компании эту информацию не подтвердили.

«Решения относительно главы холдинга принимает совет директоров компании. В настоящее время советом директоров никаких решений касательно выговоров главе холдинга не принималось. Также на сегодняшний день никаких финансовых проверок в компании не проводится», — подчеркнул официальный представитель предприятия Антон Сергеев.

При этом по результатам внутренней проверки в отношении Горринга не было установлено фактов, подтверждающих нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации.

Горринг работал в «Росгеологии» с 2015 года, когда занял должность первого заместителя гендиректора, руководителя операционного блока. В октябре 2018-го стал ответственным за блок развития и коммерческой деятельности. Заметим, что 40-летний чиновник является выпускником Московского суворовского военного училища и Военного университета Министерства обороны. С 2000-го по 2011 годы он проходил военную службу в рядах Вооружённых Сил РФ.

«В холдинге принято принципиальное решение о расторжении контракта с Горрингом», — заметили в пресс-службе «Росгеологии», добавив, что это также означает увольнение «из всех дочерних обществ».

Как выяснил RT, с осени 2018-го Горринг является директором трёх компаний: ОАО «Краснодарнефтегеофизика», АО Зарубежгеология, ООО «РГ-Экология». Согласно данным базы «Контур.Фокус», все предприятия занимаются геологоразведкой, а также инженерными изысканиями.

При этом «РГ-Экология» заключила с «Росгеологией» госконтракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Стоимость работ оценивается в 3,5 млрд рублей.

Между тем в Кремле пока не смогли оценить поведение топ-менеджера предприятия, включённого в список стратегических.

«Мы не ознакомились, пока на это не было времени», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наряду с этим сайт «Росгеологии» подвергся кибератаке. Интернет-страница холдинга, объединяющего государственные геологоразведочные предприятия РФ, не открывается при переходе по ссылке.

Напомним, что 28 января в соцсетях начал расходиться четырёхминутный видеоролик с участием Руслана Горринга, который во время стрима многопользовательской онлайн-игры якобы делился со зрителями прямой видеотрансляции подробностями рабочих отношений, угрожал физической расправой другим участникам игры и рассказывал о предстоящей встрече с одним из богатейших российских бизнесменов.

Как сообщил RT советник руководителя «Росгеологии» Антон Сергеев, в смонтированном видео использованы записи 2018 года, автор ролика не известен.

«Видео получило общественный резонанс, поэтому было принято решение его уволить. Так решило руководство, с ним была проведена беседа, он согласился, что негоже высшему звену в личном пространстве вести себя подобным образом, даже если его слова не соответствуют действительности. Это была мужская бравада, в пылу игры, эмоций. Но даже в пылу игры так делать было нельзя. И это его не оправдывает», — заметил представитель холдинга.

Собеседник RT, которому, по его словам, ранее приходилось работать с уволенным первым замглавы гендиректора холдинга «Росгеология» Русланом Горрингом, рассказал о характере чиновника.

«В «Росгеологию» он пришёл сразу после Панова. И вскоре после прихода Горринга некоторые люди начали уходить оттуда. Панов адекватный, а вот он — нет. Сейчас это видео всплыло, и на нём Горринг, какой он есть. Он так себя в жизни и ведёт», — подчеркнул собеседник