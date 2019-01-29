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«Мужская бравада в пылу игры»: замглавы «Росгеологии» уволен с должности после публикации скандального видео
29 января 2019, 18:24 • 108 • В России
Министр природы и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился уволить первого заместителя гендиректора холдинга «Росгеология» Руслана Горринга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной отставки стало появление в социальных сетях видео, в котором чиновник использует нецензурные выражения и якобы обсуждает отношения с подчинёнными. Как рассказали RT в пресс-службе предприятия, 40-летний топ-менеджер согласился с тем, что повёл себя неподобающим образом.
© АО "Росгеология"
Первый заместитель гендиректора холдинга «Росгеология» Руслан Горринг, ставший героем скандального видео, появившегося в социальных сетях в понедельник, 28 января, уволен со своего поста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии.
При этом в Минприроды не исключили проверку всего высшего менеджерского состава стратегического предприятия, а также его финансово-хозяйственной деятельности.
«Если потребуется, службы проверят всех», — приводит сообщение ТАСС.
Наряду с этим появилась информация о том, что руководителю «Росгеологии» Роману Панову объявлен выговор, но в самой компании эту информацию не подтвердили.
«Решения относительно главы холдинга принимает совет директоров компании. В настоящее время советом директоров никаких решений касательно выговоров главе холдинга не принималось. Также на сегодняшний день никаких финансовых проверок в компании не проводится», — подчеркнул официальный представитель предприятия Антон Сергеев.
При этом по результатам внутренней проверки в отношении Горринга не было установлено фактов, подтверждающих нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации.
Горринг работал в «Росгеологии» с 2015 года, когда занял должность первого заместителя гендиректора, руководителя операционного блока. В октябре 2018-го стал ответственным за блок развития и коммерческой деятельности. Заметим, что 40-летний чиновник является выпускником Московского суворовского военного училища и Военного университета Министерства обороны. С 2000-го по 2011 годы он проходил военную службу в рядах Вооружённых Сил РФ.
«В холдинге принято принципиальное решение о расторжении контракта с Горрингом», — заметили в пресс-службе «Росгеологии», добавив, что это также означает увольнение «из всех дочерних обществ».
Как выяснил RT, с осени 2018-го Горринг является директором трёх компаний: ОАО «Краснодарнефтегеофизика», АО Зарубежгеология, ООО «РГ-Экология». Согласно данным базы «Контур.Фокус», все предприятия занимаются геологоразведкой, а также инженерными изысканиями.
При этом «РГ-Экология» заключила с «Росгеологией» госконтракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Стоимость работ оценивается в 3,5 млрд рублей.
Между тем в Кремле пока не смогли оценить поведение топ-менеджера предприятия, включённого в список стратегических.
«Мы не ознакомились, пока на это не было времени», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Наряду с этим сайт «Росгеологии» подвергся кибератаке. Интернет-страница холдинга, объединяющего государственные геологоразведочные предприятия РФ, не открывается при переходе по ссылке.
Напомним, что 28 января в соцсетях начал расходиться четырёхминутный видеоролик с участием Руслана Горринга, который во время стрима многопользовательской онлайн-игры якобы делился со зрителями прямой видеотрансляции подробностями рабочих отношений, угрожал физической расправой другим участникам игры и рассказывал о предстоящей встрече с одним из богатейших российских бизнесменов.
Как сообщил RT советник руководителя «Росгеологии» Антон Сергеев, в смонтированном видео использованы записи 2018 года, автор ролика не известен.
Собеседник RT, которому, по его словам, ранее приходилось работать с уволенным первым замглавы гендиректора холдинга «Росгеология» Русланом Горрингом, рассказал о характере чиновника.
«В «Росгеологию» он пришёл сразу после Панова. И вскоре после прихода Горринга некоторые люди начали уходить оттуда. Панов адекватный, а вот он — нет. Сейчас это видео всплыло, и на нём Горринг, какой он есть. Он так себя в жизни и ведёт», — подчеркнул собеседник
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