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Мужеский ум - либо есть, либо нет: Захарова иронично отреагировала на флаг ЕС в руках Порошенко

17 февраля 2018, 17:09  •  437 • Политика
Президент Украины попал в кадр с флагом Евросоюза перед пустым залом на Мюнхенской конференции по безопасности.
Представительница МИД России Мария Захарова рассказала, как президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал флаг ЕС безлюдному залу в Мюнхене.
Порошенко "никуда с пустыми руками не ездит", отметила Захарова. "То с паспортами, то с куском автобуса - как коммивояжер", - написала она в Facebook.
Дипломатка разместила фотографии с выступлений украинского лидера на разных форумах. Так, в 2015 году на Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко показал российские паспорта, якобы отнятые у военных в Донбассе. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в том же году он показал кусок металла, который представил фрагментом обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой.
В этом году на Мюнхенской конференции президент Украины показал флаг Европейского союза.
"Мне это напомнило строчки из песни лотошницы из фильма "Гардемарины": С модным товаром брожу налегке/ Женское счастье - ты в модном лотке/ Ленты, иголки, булавки, тесьма/ Все, чтоб свести кавалера с ума/ Умным родиться - не хитрый секрет/ Мужеский ум - либо есть, либо нет", - процитировала дипломат.

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