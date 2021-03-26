Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»

Украинские спецслужбы должны были ликвидировать захвативших здания Совета министров и Верховного совета Крым в феврале 2014-го года «вежливых людей». Это позволило бы сохранить полуостров в составе Украины.Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил бывший начальник Генштаба Виктор Муженко.«Военное положение, применение подразделений антитеррора, потому что люди, которые там были, от них все отказывались. «Это не мы, мы не знаем, «зеленые человечки», самооборона Крыма и так далее». Они же без знаков различия были.То есть, реально вооруженные террористы, и тут должен был работать закон о борьбе с терроризмом. Служба безопасности, соответствующие подразделения должны были эту операцию провести.Но, почему-то, решения не было. И действий таких не было… Если бы было сопротивление, были бы соответствующие решения, я думаю, у нас был шанс отстоять Крым и мы должны были его реализовывать», – считает Муженко.