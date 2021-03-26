Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому з...
Главная / Украина

Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»

26 марта 2021, 05:10  •  34 • Украина

Украинские спецслужбы должны были ликвидировать захвативших здания Совета министров и Верховного совета Крым в феврале 2014-го года «вежливых людей». Это позволило бы сохранить полуостров в составе Украины.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил бывший начальник Генштаба Виктор Муженко.

«Военное положение, применение подразделений антитеррора, потому что люди, которые там были, от них все отказывались. «Это не мы, мы не знаем, «зеленые человечки», самооборона Крыма и так далее». Они же без знаков различия были.

То есть, реально вооруженные террористы, и тут должен был работать закон о борьбе с терроризмом. Служба безопасности, соответствующие подразделения должны были эту операцию провести.

Но, почему-то, решения не было. И действий таких не было… Если бы было сопротивление, были бы соответствующие решения, я думаю, у нас был шанс отстоять Крым и мы должны были его реализовывать», – считает Муженко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
25 марта 2021, 18:10
В ВСУ рассказали туркам «об испытаниях Россией нового оружия» на востоке Украины
25 марта 2021, 18:10
Максим Могильницкий: Данилов сорвал коварный план «страны-агрессора»?
25 марта 2021, 21:50
«Будут резать по ночам». В Киеве боятся «реинтегрировать» Донбасс
25 марта 2021, 21:50
«Протекла крыша». Под Киевом спецоперация против боевиков-атошников
25 марта 2021, 18:10
«Посягательство на территориальную целостность и госизмена». СБУ сделала заявление об обысках в «Украинском выборе» Медведчука
25 марта 2021, 18:10
Киев по пятам за Вашингтоном: Зеленский ввел санкции против «неугодных» СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2021, 14:15
Путин покатал Шойгу по тайге: Министр обороны показал президенту спрятанную в Сибири мастерскую
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из России
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с террористами
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
21 марта 2021, 01:25
Дмитрий Певцов показал реальные преступления чиновников: "Хороши масштабы?!"
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.