Муженко признал неготовность ВСУ начать «превентивную» войну против России

Бывший начальник генерального штаба украинской армии, генерал Виктор Муженко посетовал на техническую отсталость ВСУ и признал неготовность ВСУ начать «превентивную» войну против России.Об этом он рассказал в интервью журналу «Країна» («Страна»).«Враг понимает, что у нас нет сил и средств для упреждающего удара. Готово ли наше политическое руководство принимать решение об ответном ударе?» — задал вопрос генерал.В ходе рассуждений о том, какие средства понадобились бы Украине в вооруженном конфликте с Россией, Муженко пришел к выводу, что республике были бы нужны ракетные системы, а также иные виды вооружений, которые на данный момент отсутствуют у украинской военной промышленности. Также он подчеркнул, что армия Украины, которая «является одной из самых больших в Европе», технологически отстала и страдает от нехватки финансирования.Ранее бывший руководитель директората по национальной безопасности и обороне в Офисе президента (ОП), полковник Иван Апаршин заявил, что Украине следует наносить превентивные удары по России, чтобы не допустить расширения «агрессии».В последнее время в западных СМИ всё чаще раскручивается информационная спираль так называемого скорого «вторжения» России на Украину. 4 декабря немецкая газета Bild, подтвердив информацию авторитетного американского издания The Washington Post о «российском вторжения» на Украину, даже «раскрыла» новые подробности плана наступления.В свою очередь, в РФ неоднократно подчеркивали, что страна ни на кого нападать не собирается и не имеет агрессивных планов в отношении каких-либо государств.