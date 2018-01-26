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Мужеложцы все наврали: В МФЦ открестились от регистрации первого однополого брака в России

26 января 2018, 02:09  •  177 • Политика
Сообщается, что МФЦ не занимается регистрацией брака, как утверждали мужеложцы, и направляет все такие документы прямиком в ЗАГС.
В Московском Многофункциональном центре опровергли информацию о том, что зарегистрировали брак между двумя мужчинами. В пресс-службе сообщили, что МФЦ не ставит штампы в паспорт, а передает документы о регистрации брака в ЗАГС. Следовательно, в МФЦ ни при каких обстоятельствах не могли зарегистрировать ни однополый, ни обычный брак.
Ранее появилась информация о том, что мужеложцы Евгений Войцеховский и Павел Стоцко якобы зарегистрировали в России брак, воспользовавшись лазейкой в законодательстве. Они утверждали, что законодательно оформили свои отношения в Дании, где подобные извращения разрешены законом, а затем подтвердили брак в России, передав в московский МФЦ все документы и нотариально заверенные переводы. Телеканал "Дождь" сообщал, что мужеложцам поставили штамп в паспорте "за пять минут", так как по законодательству одинаковый пол партнеров не является основанием для отказа в подтверждении заграничного брака.
"Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется. В связи с этим информация, указанная в новости, является ложной", - говорится на сайте МФЦ.

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