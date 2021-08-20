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Муждабаев призвал уничтожить УПЦ и назвал её прихожан «пророссийскими зомби»
20 августа 2021, 05:45 • 93 • Украина
Пропагандист и разжигатель Айдер Муждабаев в очередной раз отличился заявлениями, далёкими от адекватности и здравого смысла. Он провёл стрим на YouTube, в котором радикально высказался против канонической Украинской Православной Церкви, позволив себе слова, нарушающие как элементарные нормы морали и приличия, так и законодательство Украины.
Так, Муждабаев проводил на своём канале общение с подписчиками, где отвечал на разные вопросы и касался разных тем, как украинской, так и международной повестки. Отдельно он вспомнил и про УПЦ и в целом религиозный вопрос в Украине – и тут его, что называется, «прорвало». Отметим, к слову, что во время стрима Муждабаев выглядел несколько необычно: он сидел в домашней майке-«алкоголичке» с очень красным лицом и периодически пучил глаза. Вполне возможно, что из-за жары или чего-нибудь ещё Муждабаев чувствовал себя нехорошо.
Рассуждая о грядущем 30-летии украинской независимости, блогер заявил, что Украина никогда не будет независимой по-настоящему до тех пор, пока Украинская Православная Церковь физически не исчезнет из Украины. По его убеждению, необходимо принимать специальные законы, которые сделают невозможным существование «вражеской церкви» в стране.
«Это церковь, которая промывает мозги просто людям, как… Как ёршиком. Сортирным. Сгребает всё. Поэтому уничтожение этой церкви, изгнание её с территории Украины – это дело безопасности государства», - заявил Муждабаев, прямо призвав уничтожить самую крупную религиозную организацию страны.
Далее называющий себя журналистом разжигатель рассказал, как недавно он побывал на Западной Украине и увидел там неких «русских попов». Потом он внезапно перескочил уже на Чернигов и рассказал, что там в «главном храме» стоит, ни много ни мало, «стенд русского мира». На этом стенде, написано «Майдан – это черти». В такой церкви ни внутри, ни снаружи никогда не будет украинского флага, сокрушается блогер. Зачем вообще в здании храма (снаружи или внутри) нужен хоть какой-либо флаг любого государства, как это соотносится с религией, верой и учением Христа – вопрос риторический. Но задавать его Муждабаеву нет никакого смысла, иначе у него рискует сломаться картина мира.
В конце своего спича он посоветовал УПЦ «убираться в тайгу», а прихожан церкви, в особенности тех, кто собираются на крёстные ходы, назвал «пророссийскими зомби».
Отметим, что родившийся в Тамбове и всю жизнь проработавший в Москве Айдер Муждабаев получил украинский паспорт только в 2016 г. по указу экс-президента Петра Порошенко. Он работает на канале ATR, позиционирующем себя «рупором крымских татар», хотя на деле данное СМИ обслуживает лишь интересы ориентирующегося на Киев Меджлиса, а сторонники данного образования находятся в подавляющем меньшинстве. К слову, ATR и получает деньги из государственного бюджета, хотя там в свое время откровенно оскорбляли граждан, голосовавших за Владимира Зеленского. Кроме того, с высокой долей вероятности Муждабаев – мусульманин, поэтому дела православной церкви человека, исповедующего другую веру его не должны касаться в принципе.
Впрочем, у Зе-команды такие особи востребованы как раз по причине своей эмиграции из России и патентованной русофобии. Поэтому, скорее всего, даже если правоохранители и возбудят уголовное дело, Муждабаеву ничего не будет.
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