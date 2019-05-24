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Муждабаев объявил себя президентом и надавал указаний Зеленскому
24 мая 2019, 12:24 • 35 • Политика
Заместитель гендиректора крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев в своем блоге объявил, что является президентом Украины, и обосновал свои претензии на эту должность словами Владимира Зеленского. После этого он надавал указаний своему "коллеге".
Айдер Муждабаев опубликовал своё "президентское обращение" к народу на своём канале в YouTube. Он заявил, что основания для претензий на такой статус ему дал всенародно избранный президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи.
"Почему я президент? Потому что я полностью согласен с тем, что сказал всенародно избранный президент, он у нас один такой, Владимир Зеленский, в инаугурационном обращении к народу. Действительно, каждый украинец должен нести ответственность за свою страну и каждый из нас президент, как сказал Зеленский. Правда, это изначально сказал не Зеленский, а Джохар Дудаев. Абсолютно верное отношение к своему народу, и я его полностью поддерживаю", - объявил скандально известный журналист.
Своё обращение он начал с раздачи советов своему более законному коллеге. Прежде всего, Муждабаев попытался убедить Зеленского, что Украина не должна отказываться от евроатлантического курса — потому что это обеспечивает стране поддержку Евросоюза. Кроме того, он раскритиковал идею вынесения на референдум вопроса о переговорах с Россией, напомнив, что Москва не собирается возвращать Крым.
"Нет, это не шутка, не сатира, не хайп, я обращаюсь к народу Украины абсолютно серьезно. Я не сошел с ума, у меня всё ОК с самокритикой и нет политических амбиций, даже в депутаты я не хочу", - заверил Муждабаев подписчиков своего блога и тут же объяснил цель своего громкого выступления. Он призвал всех желающих помочь финансово и опубликовал данные банковских карт в долларах, гривнах и евро.
Фото: твиттер/@aydermuzhdabaev
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