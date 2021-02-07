«Муждабаев и Ислямов могут присесть» – вокруг ATR сгущаются тучи • 172 • Украина

Решительность, с которой Владимир Зеленский закрыл неугодные каналы, пробудила у одних майданщиков надежды, что репрессивная машина заработает и в отношении других, конкурирующих майданщиков, которые, «присосавшись к бюджету», жируют, «продавая патриотизм».



Киевский пропагандист Юрий Романенко развил в последние дни активность, критикуя меджлисовский телеканал ATR.



Сначала появилась статья на ресурсе «Хвыля», где Романенко «разоблачал» требующих продолжения госфинансирования собственника меджлисовского телеканала ATR коммерсанта Ленура Ислямова и его глашатая Айдера Муждабаева.



«5 февраля я полдня прикалывался над Айдером Муждабаевым, который ревет как белуга, называя власть Зеленского «расистами» и угрожает, что канал ATR переедет в Литву. И все из-за одной банальной вещи – Кабмин отказал частному каналу ATR продолжать прямое финансирование в 2 млн долларов в год, который этот канал тратит в пустоту, чтобы Айдер Муждабаев и Ленур Ислямов ездили в Закарпатье, бухали местный коньяк и рассказывали украинцам, что они просрали Крым, и как они теперь обязаны крымским татарам», – злорадствовал Романенко.



Он напомнил, что Ислямов успел в руководстве Крыма после воссоединения полуострова с Россией, однако потом бежал «из-за каких-то своих проблем».



По мнению Романенко, угрозы перевода телеканала в Литву – подготовка почвы перед бегством.



«Потому что они понимают, что, если бы наша власть была адекватна в плане расследования таких дел, то они бы уже давно сидели, и сейчас ситуация складывается таким образом, что они могут присесть», – пояснил политолог, имея в виду, что вслед за каналами Медведчука может наступить и черед собственников ATR, слишком часто обвиняющих официальный Киев в предательстве.



Романенко обратил внимание, что на YouTube ролики студии «ATR» с бюджетом более двух миллионов долларов зачастую набирают лишь сотни просмотров.



Романенко также назвал Ислямова и Муждабаева «проходимцами».



«Их от Пинчука, от Коломойского, Ахметова и всяких наших олигархов и шкуродёров ничего не отличает, потому что все они используют сказки для того, чтобы дерибанить бюджет. То есть, Медведчук использует сказки про Русский мир, а по ходу у Порошенко выбивал преференции для того, чтобы развернуть свою сеть для заправок сжиженного газа, на угольке сидели и очень хорошо себя чувствовали. Я думаю, сейчас это всё будет всплывать – почему Порошенко так всполошился…



Их отличает только размер хоботка, который они засунули в бюджетное корытце, и когда им дают там плескаться, то всё хорошо, никто не пищит, но как только пытаешься их отодвинуть, начинается визг – посмотрите видосики на ATR.



«Вот, мы не будем идти на какие-то тендеры» – ребята, конечно, вы не будете, потому что вас не будет, вас отодвинут от этого канала. В конечном итоге будут им управлять нормальные люди, нормальные крымские татары, которые будут отчитываться за деятельность и за трату бюджетных средств», – Романенко предрек Муждабаеву и Ислямову невеселую перспективу.



Также он пообещал опубликовать подробности из документов по деятельности «ATR», предоставленных «самими крымскими татарами». «Всё ещё хуже, чем я думал», – анонсировал Романенко.



«Через пару дней я распишу всё в деталях, проведу ещё пару консультаций для уточнения. Но картина предельно чёткая. Никто там не думает ни об интересах Украины, ни об интересах крымских татар», – добавил Романенко.

Решительность, с которой Владимир Зеленский закрыл неугодные каналы, пробудила у одних майданщиков надежды, что репрессивная машина заработает и в отношении других, конкурирующих майданщиков, которые, «присосавшись к бюджету», жируют, «продавая патриотизм».Киевский пропагандист Юрий Романенко развил в последние дни активность, критикуя меджлисовский телеканал ATR.Сначала появилась статья на ресурсе «Хвыля», где Романенко «разоблачал» требующих продолжения госфинансирования собственника меджлисовского телеканала ATR коммерсанта Ленура Ислямова и его глашатая Айдера Муждабаева.«5 февраля я полдня прикалывался над Айдером Муждабаевым, который ревет как белуга, называя власть Зеленского «расистами» и угрожает, что канал ATR переедет в Литву. И все из-за одной банальной вещи – Кабмин отказал частному каналу ATR продолжать прямое финансирование в 2 млн долларов в год, который этот канал тратит в пустоту, чтобы Айдер Муждабаев и Ленур Ислямов ездили в Закарпатье, бухали местный коньяк и рассказывали украинцам, что они просрали Крым, и как они теперь обязаны крымским татарам», – злорадствовал Романенко.Он напомнил, что Ислямов успел в руководстве Крыма после воссоединения полуострова с Россией, однако потом бежал «из-за каких-то своих проблем».По мнению Романенко, угрозы перевода телеканала в Литву – подготовка почвы перед бегством.«Потому что они понимают, что, если бы наша власть была адекватна в плане расследования таких дел, то они бы уже давно сидели, и сейчас ситуация складывается таким образом, что они могут присесть», – пояснил политолог, имея в виду, что вслед за каналами Медведчука может наступить и черед собственников ATR, слишком часто обвиняющих официальный Киев в предательстве.Романенко обратил внимание, что на YouTube ролики студии «ATR» с бюджетом более двух миллионов долларов зачастую набирают лишь сотни просмотров.Романенко также назвал Ислямова и Муждабаева «проходимцами».«Их от Пинчука, от Коломойского, Ахметова и всяких наших олигархов и шкуродёров ничего не отличает, потому что все они используют сказки для того, чтобы дерибанить бюджет. То есть, Медведчук использует сказки про Русский мир, а по ходу у Порошенко выбивал преференции для того, чтобы развернуть свою сеть для заправок сжиженного газа, на угольке сидели и очень хорошо себя чувствовали. Я думаю, сейчас это всё будет всплывать – почему Порошенко так всполошился…Их отличает только размер хоботка, который они засунули в бюджетное корытце, и когда им дают там плескаться, то всё хорошо, никто не пищит, но как только пытаешься их отодвинуть, начинается визг – посмотрите видосики на ATR.«Вот, мы не будем идти на какие-то тендеры» – ребята, конечно, вы не будете, потому что вас не будет, вас отодвинут от этого канала. В конечном итоге будут им управлять нормальные люди, нормальные крымские татары, которые будут отчитываться за деятельность и за трату бюджетных средств», – Романенко предрек Муждабаеву и Ислямову невеселую перспективу.Также он пообещал опубликовать подробности из документов по деятельности «ATR», предоставленных «самими крымскими татарами». «Всё ещё хуже, чем я думал», – анонсировал Романенко.«Через пару дней я распишу всё в деталях, проведу ещё пару консультаций для уточнения. Но картина предельно чёткая. Никто там не думает ни об интересах Украины, ни об интересах крымских татар», – добавил Романенко. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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