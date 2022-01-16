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Мужчины с макияжем - лишь часть проблемы: Пушков о залоге выживания нации

16 января 2022, 02:50  •  64 • Политика
Власти Китая запретили показывать по ТВ мужчин с макияжем. "Ряду западных стран угодно идти по пути самоликвидации как наций. Но другим, собственно большинству, - нет", - прокомментировал сенатор Алексей Пушков.
Национальная администрация радио и телевидения Китая опубликовала план, согласно которому на телеэкране не должны появляться женоподобные, накрашенные мужчины, пишет газета South China Morning Post. Решение китайских властей прокомментировал русский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, именно традиционные ценности, а не технологии - важнейшее условие сохранения идентичности и выживания нации. Он указал, что экономика и технологии могут процветать и в сообществе безликих, бесполых и лишённых национальной культуры индивидов.
Сенатор сравнил такое общество с тем, что было описано в романе-антиутопии Евгения Замятина "Мы". Это общество бездумных производителей и столь же бездумных потребителей, с нетерпением ожидающих перехода в виртуальную метавселенную.
Ряду западных стран угодно идти по пути самоликвидации как наций. Но другим, собственно большинству, - нет,
- подчеркнул Пушков в своём Telegram-канале.
В этой связи он считает, что дело куда глубже, чем демонстрация по ТВ женоподобных мужчин. По мнению политика, дело в выборе цивилизационного кода.

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