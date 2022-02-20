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Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
20 февраля 2022, 02:30 • 160 • Политика
В ДНР объявлена мобилизация граждан, находящихся в запасе.
Телеграм-канал военного корреспондента Александра Коца Kotsnews опубликовал скриншот с экрана мобильного телефона жителя ДНР. На нём недвусмысленный призыв ко всем мужчинам республики встать под ружьё:
В другом телефонном сообщении говорится, что на фоне агрессии Украины встать на защиту Отечества и своего дома — есть священный долг и обязанность каждого мужчины.
А в это время, ТАСС сообщает, что обстрелы ведутся уже по Донецку.
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