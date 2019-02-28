Мужчина в инвалидной коляске из Кахахстана, не знавший арабского языка, воевал за ИГ* в Сирии

При выводе боевиков из долины Евфрата были обнаружены иностранные граждане которые даже не знали арабского языка. Среди них Мухаммед Мустафаиз Казахстана, который вообще был в инвалидном кресле.

Стали известны условия, на которых боевики "Исламского государства"* и их родственники выходят с подконтрольной им территории.

В распоряжении канала Directorate 4 появилисб аудиозаписи, где запечатлены переговоры полевого командира ИГ из долины Евфрата, на которых обсуждаются детали сдачи в плен "Сирийским демократическим силам" .

Полевой командир просит о безопасной для всех дороги, включая раненых, женщин и детей.

Боевики могут покинуть территорию исключительно днем, для больных и раненых будет предоставлен транспорт.

В одной из сдавшихся групп игловцев оказались граждане из Саудовской Аравии и Казахстана.

При этом несколько человек даже не знали арабского. Так гражданин Казахстана в инвалидной коляске по имени Мухаммед Мустафа воевал за джихадистов. Тем не менее он рассказал о еще 500 боевиках, оставшихся на берегах Евфрата.



* Запрещенная а России организация