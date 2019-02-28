|
Мужчина в инвалидной коляске из Кахахстана, не знавший арабского языка, воевал за ИГ* в Сирии
28 февраля 2019, 07:09 • 122 • В мире
При выводе боевиков из долины Евфрата были обнаружены иностранные граждане которые даже не знали арабского языка. Среди них Мухаммед Мустафаиз Казахстана, который вообще был в инвалидном кресле.
Стали известны условия, на которых боевики "Исламского государства"* и их родственники выходят с подконтрольной им территории.
В распоряжении канала Directorate 4 появилисб аудиозаписи, где запечатлены переговоры полевого командира ИГ из долины Евфрата, на которых обсуждаются детали сдачи в плен "Сирийским демократическим силам" .
Полевой командир просит о безопасной для всех дороги, включая раненых, женщин и детей.
Боевики могут покинуть территорию исключительно днем, для больных и раненых будет предоставлен транспорт.
В одной из сдавшихся групп игловцев оказались граждане из Саудовской Аравии и Казахстана.
При этом несколько человек даже не знали арабского. Так гражданин Казахстана в инвалидной коляске по имени Мухаммед Мустафа воевал за джихадистов. Тем не менее он рассказал о еще 500 боевиках, оставшихся на берегах Евфрата.
* Запрещенная а России организация
Подпишитесь на нас
Загрузка...
122
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 февраля 2019, 03:09
|
25 февраля 2019, 14:09
|
22 февраля 2019, 17:54
|
25 февраля 2019, 01:09
|
22 февраля 2019, 01:39
|
26 февраля 2019, 16:09
|
26 февраля 2019, 06:24