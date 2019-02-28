Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы выключили Интернет в России
«Мы вынуждены адекватно реагировать»: Шойгу обвинил США в намерении изменить реж...
Самойлова прокомментировала отказ украинских исполнителей от участия в Евровиден...
Демонстрация силы: чем может угрожать России активность американских военных в к...
Главная / В мире

Мужчина в инвалидной коляске из Кахахстана, не знавший арабского языка, воевал за ИГ* в Сирии

28 февраля 2019, 07:09  •  122 • В мире
При выводе боевиков из долины Евфрата были обнаружены иностранные граждане которые даже не знали арабского языка. Среди них Мухаммед Мустафаиз Казахстана, который вообще был в инвалидном кресле.
Стали известны условия, на которых боевики "Исламского государства"* и их родственники выходят с подконтрольной им территории.
В распоряжении канала Directorate 4 появилисб аудиозаписи, где запечатлены переговоры полевого командира ИГ из долины Евфрата, на которых обсуждаются детали сдачи в плен "Сирийским демократическим силам" .
Полевой командир просит о безопасной для всех дороги, включая раненых, женщин и детей.
Боевики могут покинуть территорию исключительно днем, для больных и раненых будет предоставлен транспорт.
В одной из сдавшихся групп игловцев оказались граждане из Саудовской Аравии и Казахстана.
При этом несколько человек даже не знали арабского. Так гражданин Казахстана в инвалидной коляске по имени Мухаммед Мустафа воевал за джихадистов. Тем не менее он рассказал о еще 500 боевиках, оставшихся на берегах Евфрата.

* Запрещенная а России организация

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 03:54
"Союз" с британскими спутниками с третьей попытки отправился в космос
27 февраля 2019, 21:09
«Локальный конфликт не исключён»: к чему может привести обострение ситуации на границе Пакистана и Индии
28 февраля 2019, 03:39
«Претензии несостоятельны»: почему в Пентагоне обеспокоились не подпадающими под СНВ-III российскими вооружениями
Загрузка...
28 февраля 2019, 00:39
Военное уравнение с несколькими неизвестными: Израиль предложил России механизм вывода "иностранцев" из САР
28 февраля 2019, 03:54
Утечка химиката привела к госпитализации 50 человек на предприятии водоснабжения в США
27 февраля 2019, 21:24
Украина окончательно отказалась от Евровидения. Причиной назвали несговорчивость Maruv
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
28 февраля 2019, 00:39
От шантажа к мольбе: Белоруссия запросила у России новый кредит, чтобы погасить долг ...
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на ру...
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко -...
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.