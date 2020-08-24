Мужчина обнимал людей в магазине и со смехом объявлял: "Теперь у тебя COVID"

Издание Massive рассказало об американце, который неадекватно себя вёл. Мужчина неоднократно попадал в объективы камер видеонаблюдения. В одном из случаев зафиксировано, как он подходит к другому посетителю ТЦ, забирает у него из рук какой-то предмет, а потом обнимает. Пострадавший позднее рассказал, что в тот момент сообщил ему неизвестный: "Просто обнимаю тебя с коронавирусом. Теперь у тебя COVID". После этого мужчина засмеялся.

О происходящем сообщила в полицию одна из очевидиц. Она считает, что действия мужчины вовсе не странные. Когда эта женщина проходила лечение от онкологического заболевания, незнакомые ей люди нередко подходили и обнимали её. Так они демонстрировали свою поддержку. Однако слова хулигана она нормальными не считает.

"Коронавирусные обнимашки" могут обернуться для мужчины обвинением в террористической угрозе. Об этом сообщил представитель полиции Райан Уолш. Возможно, это пранк, но не исключена версия биотерроризма. Задержать "шутника" пока не удалось. Правоохранители попросили жителей города сообщать им, если столкнутся с этим мужчиной.