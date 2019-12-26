«Мужчина - пример!»: Михаил Боярский отметил юбилей на сцене родного театра

Сегодня целый день Instagram народного артиста России Михаила Боярского разрывался от комплиментов и поздравлений. С 70-летием его не поздравил только ленивый.

«С юбилеем, самый обаятельный, самый порядочный мужчина - пример! Обожаем всей семьей!», «Хотим пожелать вам здоровья, творческих успехов и благополучия всей вашей семье. Очень хочется выразить вам благодарность за ваше творчество, ваши фильмы, ваши песни, которые можно слушать бесконечно, с которыми погружаешься в детство», «Спасибо вам за ваш бархатный голос. Всего-всего вам самого наилучшего. Мы вас любим», - написали поклонники в комментариях к постам.

Репетиции спектакля «В этом милом старом доме» началась еще летом. Фото: Предоставлены театром имени Ленсовета

Михаил Сергеевич готовился к 70-летию заранее. Еще летом начались репетиции спектакля «В этом милом старом доме» по пьесе Алексея Арбузова, которую, как выяснилось, юбиляр выбрал сам. И в конце декабря, в том числе в день рождения популярного артиста, новая постановка увидела свет. Роль у знаменитого Д’Артаньяна не главная, но выстроенная в форме бенефиса. В партнерстве - его любимая супруга и теперь уже худрук Театра Ленсовета Лариса Луппиан, и еще несколько артистов.

Весь спектакль Боярский удивлял публику. Фото: Предоставлены театром имени Ленсовета

Боярский знал, чем удивить публику. И он ее по-настоящему удивил. В самой первой сцене он появился в камзоле и шляпе песочного цвета. Возле фортепиано снял головной убор и сыграл вживую «Маленькую серенаду» Моцарта, сорвав аплодисменты зала. Под шляпой оказался поседевший чуб. По ходу действия он был ворчуном, влюбленным первым и последним мужем, дирижером оркестра, заботливым отцом большого семейства, читателем газеты «Советский спорт», престарелым ловеласом, слегка мушкетером и танцором. А в финале исполнил знаменитую композицию «Все пройдет и печаль, и радость».

Именинника в итоге ожидаемо завалили букетами. Фото: Предоставлены театром имени Ленсовета

Короля бенефиса, как положено, играла свита. Артисты пели, танцевали, смеялись и плакали по ходу действия трагикомичного водевиля, очень похожего на жизнь самого юбиляра. На поклонах аплодисменты зрителей не смолкали. Михаила Боярского буквально завалили букетами.

Михаил Боярский: главному мушкетёру страны - 70 лет.

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