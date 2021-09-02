Мужчин-неженок сотрут из эфира: В Китае вводят скандальный запрет

Власти Китая вводят радикальный запрет на телевидении - теперь в эфире не должны появляться "мужчины-неженки". Согласно новой директиве, теперь каналы обязаны избегать продвижения "вульгарных интернет-знаменитостей", а также преклонения перед богатством и славой.

Китайским телеканалам запретили показывать мужчин с женственной внешностью. Об этом сообщает Associated Press.

Как говорится в заявлении регулятора, курирующего китайский телеэфир, новый запрет должен "положить конец мужчинам-неженкам и прочей ненормальной эстетике". Вместо этого по телевизору должны идти изображения "превосходной китайской традиционной культуры", а также показываться достижения продвинутого социализма.

Агенство отмечает, что под "бан" теперь подпадают и вызывающие интернет-знаменитости. Особенно те, кто перенял манеру одеваться или выступать на сцене у южнокорейских и японских исполнителей и актёров. Не должно пропагандироваться и преклонение перед богатством и славой.

Власти Китая уверены, что новые ограничения должны побудить китайских молодых людей быть более мужественными.