Муж Тихановской спрогнозировал свой будущий тюремный срок

Светлана Тихановская. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Приговор должны вынести в октябре

Супруг экс-кандидата в президенты в Белоруссии Светланы Тихановской до сих пор ожидает судебного решения по обвинению в организации массовых беспорядков и в других преступлениях. Приговор оппозиционеру должны вынести в октябре. Он спрогнозировал, на сколько лет отправится за решетку.

Сергей Тихановский многими белорусами считается политическим заключенным. Летом прошлого года он планировал посоревноваться на выборах с действующим президентом Александром Лукашенко. Оппозиционер провел довольно яркую избирательную кампанию: он ездил по стране, снимал видеоролики для своего ютуб-канала и рассказывал общественности о проблемах государства.

Примечательно, что белорусский блогер наряду с другими оппозиционными политиками был арестован и не допущен до президентской гонки. Его место заняла супруга Светлана, но и она, по данным ЦИК РБ, проиграла на выборах. Потерявший надежу на освобождение Сергей Тихановский уверен, что его приговорят к 15 годам тюремного заключения.

Это максимальный срок по статьям УК РБ, предъявленным оппозиционеру. Детали следствия держатся в секрете, даже адвокат подсудимого был вынужден дать подписку о неразглашении.