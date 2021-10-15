Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная / Политика

Муж Тихановской спрогнозировал свой будущий тюремный срок

15 октября 2021, 15:35  •  62 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Приговор должны вынести в октябре
Супруг экс-кандидата в президенты в Белоруссии Светланы Тихановской до сих пор ожидает судебного решения по обвинению в организации массовых беспорядков и в других преступлениях. Приговор оппозиционеру должны вынести в октябре. Он спрогнозировал, на сколько лет отправится за решетку. 
Сергей Тихановский многими белорусами считается политическим заключенным. Летом прошлого года он планировал посоревноваться на выборах с действующим президентом Александром Лукашенко. Оппозиционер провел довольно яркую избирательную кампанию: он ездил по стране, снимал видеоролики для своего ютуб-канала и рассказывал общественности о проблемах государства.
Примечательно, что белорусский блогер наряду с другими оппозиционными политиками был арестован и не допущен до президентской гонки. Его место заняла супруга Светлана, но и она, по данным ЦИК РБ, проиграла на выборах. Потерявший надежу на освобождение Сергей Тихановский уверен, что его приговорят к 15 годам тюремного заключения. 
Это максимальный срок по статьям УК РБ, предъявленным оппозиционеру. Детали следствия держатся в секрете, даже адвокат подсудимого был вынужден дать подписку о неразглашении. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





62
Источник
Похожие новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут действий
15 октября 2021, 08:00
Депутат предостерёг Украину от фатальной ошибки с Крымом: ВСУ не сделают и шагу
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух ш...
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Воз...
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кр...
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
09 октября 2021, 17:15
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.