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«Муж принес с работы»: Дмитрий Песков и Татьяна Навка госпитализированы с коронавирусом

12 мая 2020, 16:20  •  298 • В России

- Да, я заболел, лечусь, - сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Коронавирус, покосивший ряды российского правительства во главе с премьером Мишустиным, добрался и до администрации президента. Дмитрий Песков не только спикер главы государства, но заместитель главы администрации Кремля.

Случившееся тем более странно, потому что именно Песков всегда очень внимательно следил за противоэпидемиологическими мерами. Во время посещения Путиным больницы в Коммунарке, Песков был единственным, кто надел маску. На одном из совещаний в режиме телеконференции он даже сидел с блокиратором вируса на костюме.

- Нам в Кремле выдают маски, но мы с женой и сами ещё в самом начале купили в аптеках и по Интернету достаточно много масок. Что называется, затарились, - рассказывал Песков в интервью.

Успокаивая журналистов, что Путин никак не мог быть подвержен опасности из-за его болезни, Песков рассказал, что в последний раз очно общался с президентом больше месяца назад.

Однако, на этом новости не закончились, и спустя буквально полчаса после известия о заражении спикера главы государства пришло известие о болезни его супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки.

- Мы под контролем врачей, все в порядке, - рассказал Навка журналистам «Дейли Шторм». - Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся. Мы в больнице: чтобы не подвергать риску заражения всю остальную семью, мы решили лечь в больницу.

Но откуда мог взяться в их доме вирус - Татьяна не понимает.

- Вся семья сидела в строгой изоляции, - рассказала она. - Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы.

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