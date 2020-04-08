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Муторно и тошно, но выбора нет: Путин обратился к России, заверив - "Победим и эту заразу"

08 апреля 2020, 21:35  •  34 • Политика
Президент России Владимир Путин в финале своего совещания с губернаторами обратился и к народу страны. Он подчеркнул, что понимает: сегодня многим муторно и тошно от изменения ритма жизни, но выбора нет. Мы должны быть дисциплинированы. Но у президента нет сомнений: "Победим и эту заразу".
Путин признал - сегодня, когда все мы вынуждены соблюдать меры самоизоляции, чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса, у многих могли накопиться и усталость, и серьёзный груз финансовых проблем. Однако президент подчеркнул - нет такой проблемы, с которой Россия бы не справилась.
"Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно, - Путин дал понять, что видит трудности каждого, в том числе, и психологические. - Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь".
В сегодняшних условиях особенно ценно, что остаются люди, способные помогать. И огромную роль играют врачи, волонтёры. Делают всё возможное, чтобы поддержать тех, кто рядом, артисты и журналисты, делясь своим опытом. Каждый вовлечён в решение важной общей задачи.
Миллионы людей "помогают своим соседям, заботятся о родителях, о членах семьи, проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность".
"Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы, - добавил президент России. - Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем".
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