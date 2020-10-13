Мутно-зелёная жидкость в Москве-реке: Власти столицы нашли предполагаемого виновника слива

Власти Москвы выяснили, как непонятная мутно-зелёная жидкость попала в Москву-реку. По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды, субстанция попала в воду из коллектора "Мосводостока".

Первыми на то, что в реку течёт вода неприятного мутно-зелёного цвета, обратили внимание местные жители. После сообщения в экстренные службы сюда прибыла группа реагирования из представителей МЧС, Роспотребнадзора, департамента природопользования и охраны окружающей среды, "Мосводостока".

Расследование показало, что зелёная жидкость неядовита. Это водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов. Предположительно, он попал в коллектор после работ в местном домовладении.

"Проводились какие-то работы - либо на крыше, либо проводилась опрессовка системы отопления. В таких случаях зачастую используют, как правило, водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов. Для того чтобы посмотреть, где есть протечка", - пояснил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Он добавил, что ущерба водоёму нанесено не было, пишет "Интерфакс".