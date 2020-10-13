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Мутно-зелёная жидкость в Москве-реке: Власти столицы нашли предполагаемого виновника слива
13 октября 2020, 10:25 • 18 • Политика
В Москву-реку из коллектора попала неизвестная зелёная жидкость. Власти столицы утверждают, что это безвредный водоэмульсионный краситель, который использовали для работ в одном из соседних домовладений.
Власти Москвы выяснили, как непонятная мутно-зелёная жидкость попала в Москву-реку. По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды, субстанция попала в воду из коллектора "Мосводостока".
Первыми на то, что в реку течёт вода неприятного мутно-зелёного цвета, обратили внимание местные жители. После сообщения в экстренные службы сюда прибыла группа реагирования из представителей МЧС, Роспотребнадзора, департамента природопользования и охраны окружающей среды, "Мосводостока".
Расследование показало, что зелёная жидкость неядовита. Это водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов. Предположительно, он попал в коллектор после работ в местном домовладении.
Он добавил, что ущерба водоёму нанесено не было, пишет "Интерфакс".
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