Мутко займется нацполитикой, а Голикова защитой прав потребителей

Премьер Дмитрий Медведев официально закрепил обязанности за своими заместителями. Вот как будут делиться полномочиями между десятью вице-премьерами.

1. Первый вице-премьер Антон Силуанов. Он будет курировать в кабмине всю финансово-экономическую политику, включая нацпроекты по развитию малого и среднего бизнеса. За ним также закреплена реализация национальных программ в сферах развития международной кооперации и экспорта, повышения производительности труда и поддержки занятости, госрегулирование производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Антон Силуанов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать «все социальные вопросы от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений, пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику», говорится в документе, подписанном Медведевым. Она также будет отвечать за контроль и надзор в сфере образования и науки, санитарно-эпидемиологический надзор, а также надзор в области защиты прав потребителей. Кроме того, в ее ведении будут нацпрограммы по демографии, здравоохранению, образованию и науке.

Татьяна Голикова.Фото: Евгения ГУСЕВА

3. Максим Акимов будет курировать выполнение нацрограммы «Цифровая экономика» и национального проекта по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизации государственного управления, в том числе вопросы предоставления госуслуг. Также он будет отвечать за транспорт, связь, инновации, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.

4. Алексей Гордеев отвечает за сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, биотехнологии и рыболовство, лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс, природопользование, охрану окружающей среды и экологический надзор. Кроме того, в его ведении также будет работа по выполнению нацпроекта в сфере экологии.

5. Юрий Трутнев займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и развитием российской Арктики.

Юрий Трутнев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6. Дмитрий Козак - промышленность, топливно-энергетический комплекс, техрегулирование и технадзор.

7. Юрий Борисов будет курировать обороно-промышленный комплекс.

8. Ольга Голодец отвечает за культуру, спорт, туризм.

Ольга Голодец.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9. Виталий Мутко займется жильем и городской средой, строительством, ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов. Кроме того, он будет курировать национальную политику и национальные отношения в целом и отвечать за сотрудничество России с Абхазией и Южной Осетией.

10. Константин Чуйченко (у него две должности - вице-премьер и руководитель аппарата правительства) будет отвечать за планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы, работу межправкомиссий, вопросы органов юстиции, правоохранительных органов, взаимодействие с органами судебной власти и прокуратурой. Кроме того, он будет отвечать за госполитику в сфере массовых коммуникаций и СМИ, за контрольно-надзорную деятельность и совершенствование системы корпоративного управления.