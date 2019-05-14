Мутко среди них: Правительство назначило четырех лично ответственных за выполнение нацпроектов

За четыре из 9 национальных целей отвечает вице-премьер Татьяна Голикова. К сфере курируемых ею полномочий отнесены увеличение продолжительности жизни, прирост населения, снижение числа бедных и реальные доходы населения.

Первый вице-премьер Антон Силуанов отвечает за три национальных цели. В их числе сравнительный рост ВВП и увеличение объемов несырьевого и неэнергетического экспорта.

Вице-премьеру Максиму Акимову поручено курировать две цели — развитие цифровой экономики и повышение доли инновационных компаний. Вице-премьеру Виталию Мутко следует курировать рост числа семей, которые улучшили свои жилищные условия.