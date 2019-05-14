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Мутко среди них: Правительство назначило четырех лично ответственных за выполнение нацпроектов
14 мая 2019, 14:54 • 47 • Политика
Правительство РФ опубликовало документ под названием "Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года", в котором определены приоритетные способы достижения "национальных целей развития" майского указа президента Владимира Путина от 2018 года. Кроме того, в документе приводится конкретные цифровые показатели достижения целей по годам, а также ответственные за реализацию проектов.
За четыре из 9 национальных целей отвечает вице-премьер Татьяна Голикова. К сфере курируемых ею полномочий отнесены увеличение продолжительности жизни, прирост населения, снижение числа бедных и реальные доходы населения.
Первый вице-премьер Антон Силуанов отвечает за три национальных цели. В их числе сравнительный рост ВВП и увеличение объемов несырьевого и неэнергетического экспорта.
Вице-премьеру Максиму Акимову поручено курировать две цели — развитие цифровой экономики и повышение доли инновационных компаний. Вице-премьеру Виталию Мутко следует курировать рост числа семей, которые улучшили свои жилищные условия.
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