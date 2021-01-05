Мутировавший коронавирус "атаковал" президента: COVID омрачил ему зарубежный отпуск

Армянский президент Армен Саркисян заразился коронавирусом, передаёт агентство РИА "Новости" со ссылкой на администрацию лидера страны.

Глава государства заболел COVID-19 в Лондоне. Туда он ранее отправился с членами своей семьи на новогодние праздники. 3 января ему сделали операцию на ноге, всё протекало в плановом режиме.

После, однако, у Саркисяна начали проявляться признаки нового вида SARS-CoV-2. Он прошел тестирование, которое дало положительный результат.

В итоге лидер Армении ушёл на самоизоляцию. При этом он продолжает работу в удалённом формате.

Напомним, в Великобритании и ряде других европейских стран в настоящее время активно распространяется новый штамм коронавирусной инфекции. Мутировавший патоген отличается более высокой скоростью размножения.