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Мутировавший коронавирус "атаковал" президента: COVID омрачил ему зарубежный отпуск

05 января 2021, 23:15  •  44 • Политика
Мутировавший коронавирус "атаковал" президента Армении Армена Саркисяна. COVID-19 омрачил ему зарубежный отпуск, который он проводил в Великобритании. Симптомы инфекции нового типа проявились после операции.
Армянский президент Армен Саркисян заразился коронавирусом, передаёт агентство РИА "Новости" со ссылкой на администрацию лидера страны.
Глава государства заболел COVID-19 в Лондоне. Туда он ранее отправился с членами своей семьи на новогодние праздники. 3 января ему сделали операцию на ноге, всё протекало в плановом режиме.
После, однако, у Саркисяна начали проявляться признаки нового вида SARS-CoV-2. Он прошел тестирование, которое дало положительный результат.
В итоге лидер Армении ушёл на самоизоляцию. При этом он продолжает работу в удалённом формате.
Напомним, в Великобритании и ряде других европейских стран в настоящее время активно распространяется новый штамм коронавирусной инфекции. Мутировавший патоген отличается более высокой скоростью размножения.

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