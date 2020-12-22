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Мутировавший COVID стремительно расходится по миру: Названы страны, поражённые новым штаммом
22 декабря 2020, 06:20 • 160 • В мире
Мутировавший COVID-19 стремительно расходится по миру. Названы страны, поражённые новым штаммом вируса. Изначально он был зафиксирован в Великобритании. Теперь случаи зарегистрированы в ещё как минимум трёх странах.
Специалист ВОЗ Мария ван Керкхове заявила в комментарии BBC о стремительном распространении по миру нового штамма коронавирусной инфекции.
Изначально новый тип SARS-CoV-2 был зарегистрирован в Великобритании. Первые случаи заражения отмечались в сентябре этого года.
14 декабря министр здравоохранения Объединённого Королевства Мэтт Хэнкок подчёркивал, что данный вид коронавируса отличается значительно более высокой скоростью размножения - примерно на 70%.
При этом пока нет однозначных свидетельств того, что этот штамм провоцирует большую смертность, уточнили в ведомстве.
Премьер-министр страны Борис Джонсон ранее связал декабрьский рост заболеваемости COVID-19 среди британцев как раз с распространением нового типа инфекции. Согласно его данным, на него в настоящее время приходится порядка 60% эпизодов заражения.
Мария ван Керкхове сообщила, что данный штамм недавно был впервые зафиксирован и в целом ряде других стран, большей частью в европейских.
Такие случаи уже выявлены в Нидерландах, Дании, а также в Австралии. Эксперт добавила, что в связи с этим сейчас очень важно пристально наблюдать за развитием нового вида SARS-CoV-2, чтобы точно понять, "что он влечёт за собой".
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