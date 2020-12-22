Мутировавший COVID стремительно расходится по миру: Названы страны, поражённые новым штаммом

Специалист ВОЗ Мария ван Керкхове заявила в комментарии BBC о стремительном распространении по миру нового штамма коронавирусной инфекции.

Изначально новый тип SARS-CoV-2 был зарегистрирован в Великобритании. Первые случаи заражения отмечались в сентябре этого года.

14 декабря министр здравоохранения Объединённого Королевства Мэтт Хэнкок подчёркивал, что данный вид коронавируса отличается значительно более высокой скоростью размножения - примерно на 70%.

При этом пока нет однозначных свидетельств того, что этот штамм провоцирует большую смертность, уточнили в ведомстве.

Премьер-министр страны Борис Джонсон ранее связал декабрьский рост заболеваемости COVID-19 среди британцев как раз с распространением нового типа инфекции. Согласно его данным, на него в настоящее время приходится порядка 60% эпизодов заражения.

Мария ван Керкхове сообщила, что данный штамм недавно был впервые зафиксирован и в целом ряде других стран, большей частью в европейских.

Такие случаи уже выявлены в Нидерландах, Дании, а также в Австралии. Эксперт добавила, что в связи с этим сейчас очень важно пристально наблюдать за развитием нового вида SARS-CoV-2, чтобы точно понять, "что он влечёт за собой".