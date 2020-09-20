Мусульманская Европа

Европейцы в тени минаретов

«Будущее Германии может принадлежать не религии Мартина Лютера, а религии Мухаммеда», – пишет итальянская Giornale в статье «Германия в тени минаретов». В то время как количество протестантов и католиков сокращается из года в год, а подавляющее большинство называющих себя христианами остаются таковыми лишь номинально, ислам всё глубже проникает в Европу.

«Будущее Германии не принадлежит христианству», – делает вывод Giornale.

Иммигранты в Берлине

По данным Pew Research Center, в настоящее время в ФРГ насчитывается уже около 3000 мечетей, в том числе самая большая в Европе – в Кельне, открытая лично Эрдоганом. В период с 2010 по 2016 год количество официально зарегистрированных мусульман увеличилось с 3 миллионов 300 тысяч до почти 5 миллионов (6,1% общей численности европейского населения), с 4,1% до 6,1%. Учитывая иммиграцию, мусульмане могут составить к середине века от 10,8% до 19,7% населения Европы – от 8 миллионов до 17 миллионов человек.

В то же время, согласно годовому отчету Конференции немецких епископов о состоянии католицизма в Германии, число католиков и протестантов неуклонно сокращается. В 2019 году, по данным отчета, более 272 тысяч человек сознательно решили покинуть католическую церковь, и это продолжается год за годом. С 1990 года в Германии больше 10 млн человек перестали быть прихожанами своих церквей.

Мечеть в Германии

В Германии по соцсетям гуляет ролик теленовостей, рисующий картину ее неизбежного будущего. На экране возникает здание Рейхстага с шестью минаретами, а бородатый диктор бодрым голосом вещает: «Берлин. Салафитский бундестаг принял поправку к конституции, в соответствии с которой мелкие проступки будут теперь караться побиванием камнями. Салафитский канцлер Ангела Меркель заявила…» Далее следует реклама: «Любителям кино. Завтра в 22.45 фильм "Если мулла звонит дважды"». Вроде бы шутка, но на деле – грозное предупреждение о европейском будущем.

Такие же тенденции во Франции. Так, по данным Pew Research Center, на конец 2017 года во Франции проживало 5 миллионов 720 тысяч мусульман. По другим данным, их гораздо больше. Сами представители мусульманской общины Франции называют явно завышенную цифру в 15-20 миллионов человек. Известный французский демограф Франсуа Эран называет цифру около 8,4 миллиона мусульман во Франции. Большинство французов уверены, что в стране проживает не менее 31 процента мусульман, потому что «они везде». Если это так, то, учитывая, что мусульманские семьи имеют куда больше детей, чем французы, лет через 20–40 мусульмане составят большинство населения Франции. Сегодня в стране 2100 мечетей. Для сравнения: в 1985 году их было 900.

Мечеть в Кельне - самая большая в Европе

По данным Multiple National Survies and Stadies, к 2050 году наибольшая доля мусульман будет в Швеции – 31,6%, в Бельгии – 20,4% и в Австрии –19,9%.

В 2016 году президент Турции Эрдоган, выступая на митинге в Эскишехире, заявил: «Переселяйтесь в более благополучные районы. Покупайте лучшие машины. Живите в лучших домах». Он обращался не к жителям Турции, а к 4,6-миллионной турецкой диаспоре в Западной Европе. «Нужно рожать не троих, а пятерых детей. Потому что вы – будущее Европы. Это будет лучшим ответом на несправедливость по отношению к вам».

Мусульмане на молитве в центре Парижа

Уже запущен новый термин «Еврабия», как предлагают называть Европейский континент те, кто встревожен его исламизацией. Эта концепция, которой воспользовались такие политики, как голландский популист Гирт Вилдерс, строится на идее третьего мусульманского вторжения в Европу. Первые два вторжения были вооруженными (732 и 1683 гг.).

Столкновения мусульман с полицией в Германии

«Либерализация доведена до абсурда, – пишет католический историк Иван Ренард. – Люди идут в храм в поисках Бога, истины и моральных ценностей. Если же мораль церковной общины столь гибкая, что в течение непродолжительного времени радикально изменяется и чёрное становится белым, а ещё чаще исчезает вообще эта градация, и нет ни добра, ни зла, только нечто нейтрально серое, многие испытывают разочарование. Церковная община, которая стремится "соответствовать современному миру" (иначе говоря, пытается угодить всем), обречена на естественное вымирание. Поэтому скандинавским и немецким лютеранам, англиканам и прочим не помогают ни однополые браки, ни рукоположение женщин – если бы эти церковные общины не были финансируемы государством (посредством церковного налога), они бы давно прекратили существование от нехватки пастырей и оттока верующих. Это же относится и к католическим епархиям, в которых всем заправляют модернисты».

Толпы иммигрантов с Востока прорываются в Европу

К этому добавить демографический фактор: коренное население европейских стран стареет и вымирает, а в семьях мусульман многодетность – обычное явление, и это подпитывается непрерывным притоком в Старый Свет иммигрантов из стран Востока.