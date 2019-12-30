Мусорщики осчастливили незадачливых наследников, выбросивших миллион на помойку

Сотрудники центра переработки мусора вернули супружеской паре обнаруженные в выброшенной коробке деньги. Сам инцидент произошёл ещё в ноябре, однако известно об этом стало лишь сейчас.

В британском городке Мидсомер Нортон графства Сомерсет муж и жена, освобождая дом умершего родственника, вместе с хламом выбросили и наследство.

15 тысяч фунтов стерлингов (в пересчёте на российский курс порядка 1,2 млн рублей) оказались в одной из выброшенных коробок. Сотрудники центра, перебирая хлам, увидели крупную сумму в одной из коробок и обратились в полицию. Правоохранители по камерам наблюдения вычислили, кто обладатель этой коробки.

В результате супругам отдали случайно выброшенное наследство.

По признанию пары, они знали, что их родственник любил прятать деньги в неожиданных местах, но известие о такой сумме в коробке поразило их.

Полицейские поблагодарили сотрудников центра, ведь если бы не их честность, семья так и не узнала бы о деньгах.