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Мусорную сферу доверили советнику главы Минприроды. Мишустин подписал назначение

28 января 2020, 16:09  •  21 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на пост гендиректора РЭО Илью Гудкова, тем самым доверив ему проблемную мусорную сферу. Ранее, как сообщает источник, Гудков занимал пост советника главы Минприроды.
После того как в ноябре прошлого года полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" (РЭО) Дениса Будаева были досрочно прекращены предыдущим премьер-министром Дмитрием Медведевым, на этот пост прочили аудитора Счётной палаты Михаила Меня.
Однако новый глава правительства Михаил Мишустин проблемную мусорную сферу доверил другому. На должность гендиректора РЭО премьер назначил Илью Гудкова. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правительства.
Как уточняется, на должность Гудков назначен на три года.
Как сообщил ТАСС источник в министерстве, ранее новый глава РЭО занимал пост советника главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.
"Помогал форсировать исполнение нацпроекта и достижение результатов года", - уточнил собеседник агентства.

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