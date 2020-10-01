Мусорная реформа наших кошельков

Автор:

Михаил Мельников

Счётная палата России опубликовала 159-страничный документ – очередной бюллетень, отчёт о своей работе. Тема нового выпуска – мусорная реформа. Сильно выросшие тарифы по "мусорным строкам" платёжных документов никого не оставили равнодушными. К тому же в контексте "мусорной реформы" звучат очень серьёзные имена и названия. Так, наиболее известный игрок на этом рынке – корпорация "Ростех", через разветвлённые структуры "РТ-Инвест" взаимодействующая с загадочным бизнесменом Андреем Шипеловым и "освящающая" своей аббревиатурой его бизнес. Также задействован здесь Игорь Чайка, обладавший в недавнем прошлом почти неограниченным аппаратным ресурсом сын экс-генпрокурора. Понятно, что общественный интерес к этой теме огромен, а количество различных "разоблачений" бесконечно.

Мень без иллюзий

Предисловие к бюллетеню написал аудитор Михаил Мень – бывший глава Минстроя просто обязан хорошо себе представлять, как устроена мусорная отрасль. Он констатирует, что ситуация "остаётся неблагополучной", объём переработки отходов не превышает 7% (честно говоря, даже эта цифра кажется завышенной), "Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами" не работает и требует пересмотра.

Оказалось, что в государственной программе рассматривается исключительно затратная часть работы с отходами – вывоз и утилизация. А то, на чём нельзя заработать здесь и сейчас, как-то выскользнуло из круга зрения авторов:

в проекте не предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объёмов образования отходов. Речь, в том числе, идёт о стимулировании населения использовать многооборотные товары, тару и упаковку. Отсутствуют и мероприятия по раздельному сбору отходов.

Раздельный сбор отходов предусмотрен чуть более чем в половине региональных программ, и – Мень этого не пишет, но мы с вами совершенно чётко знаем – реализован он не будет. Попыток в разных городах хватало, но где результаты? Там же, вероятно, где и место для раздельного сбора в шестиметровых кухнях эконом-класса.

Финальная часть вступления Меня не оставляет надежд:

По-прежнему приоритетным способом обращения с ТКО остаётся захоронение, при этом меры по сокращению объёмов их образования не принимаются, а на создание современных технологий переработки отходов не хватает средств. В результате мощности полигонов иссякают, а несанкционированные свалки продолжают портить жизнь горожан и отравлять окружающую среду.

А что там с программами и проектами, разработками которых занимались несколько министерств? Они не работают.

Программа ради программы

Следующие страницы – цифры и факты. Их очень много, начиная с того, что в 2019 году мы с вами произвели 65 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов – в среднем 1200 граммов с человека в сутки. Это далеко не рекордные по миру показатели, но вот в другом мы точно лидеры среди развитых стран – 90% этого мусора навсегда отправляется на свалки, а сжиганию или переработке подвергается лишь незначительная часть отходов. Да и по сжиганию у экологов есть очень большие вопросы.

Объём переработки отходов не превышает 7%, "Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами" не работает и требует пересмотра. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Самая, пожалуй, грустная цитата из основного текста доклада звучит так (выделение – редакционное):

"Даже при достижении показателей результативности мероприятий ПП "Чистая страна" и ФП "Чистая страна" подтвердить прекращение вредного воздействия ликвидированных и рекультивированных объектов накопленного вреда на окружающую среду и здоровье человека не представляется возможным, так как после их завершения замеры на соответствие параметров воздуха, воды и почвы нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения не проводятся".

То есть непонятно, зачем вообще всё это делается. Деньги осваиваются, а есть ли реальный эффект для людей, не причастных к этому освоению, – никому, получается, не интересно.

Министерство обороняется

После основного текста доклада Счётная палата предоставила слово официальным лицам, которые ответственны за сложившуюся ситуацию.

Первым "слово взял" заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Румянцев. Этот довольно молодой (38 лет) чиновник до назначения на нынешнюю должность не имел дела с экологией, он защитил диплом по специальности "Информатика и вычислительная техника", а позднее "отполировал" его на курсах Финансового университета при правительстве. Если Николай I, судя по его кадровой политике, полагал, что на любую должность можно назначить военного и тот справится, то сейчас то же самое думают о финансистах. Получается хуже: военный хотя бы научен исполнять приказы и не понаслышке знает о долге, чести и верности…

Румянцев, впрочем, старался. Он честно отметил "имеющиеся проблемы в сфере обращения с отходами" и вслед за Менем фактически признал, что федеральный проект "Чистая страна" не работает: в нём учтена 191 свалка, а в стране их более 8 тысяч. Больше похоже на профанацию, чем на реальную работу. Всерьёз что-то делают только со свалками, находящимися в черте городов. Фактически – вложение денег в экологию Москвы, Санкт-Петербурга и ещё нескольких мегаполисов.

Мне очень нравится следующий пункт замечаний Румянцева: регионы жалуются на то, что предварительные работы по проектированию и прохождению экспертизы они должны осуществлять за счёт собственных средств (рекультивация – на условиях рефинансирования). Дело в том, что как раз проектирование и экспертиза – самые коррупциогенные статьи госзакупок, и в Минэкологии просто не могут об этом не знать. Поэтому жалобы на то, что "средств в бюджете не предусмотрено", могут означать и сожаление о том, что много освоить на экспертизе не получится. В региональных правительствах вполне достаточно чиновников, и парочка из них вполне могла бы хотя бы теоретически обладать соответствующими компетенциями и, стало быть, выполнить эту типовую работу (уникальных свалок, к которым требуется индивидуальный подход, не так много) за зарплату. А если там служат в основном друзья и родственники губернатора, то это точно не проблема центра.

Предложения чиновников

Увы, министерство всё-таки предлагает выделять федеральные деньги на экспертизу, но только при условии, что за этой экспертизой сразу последует рекультивация. Иначе деньги заберут назад. Если найдут.

Также Минэкологии предлагает сделать работу по мусорному проекту более привлекательной для частного бизнеса – чтобы к 70 млрд рублей бюджетных инвестиций добавилось 300 млрд частных. Предложенные меры, однако, подразумевают рост федеральных расходов – "компенсацию части капитальных затрат региональных операторов на реализацию инвестиционных проектов".

Для компенсации этой компенсации чиновники требуют срочного роста экологического сбора – нынешние 2,7 млрд рублей в год названы "неприемлемыми и низкими" цифрами. Масштаб желаемого давления на бизнес в пятьдесят раз больше – 130 миллиардов рублей в год.

Таким образом, господин Румянцев требует собрать деньги со всей страны и отдать их "экспертам" по рекультивации свалок.

Федеральный проект "Чистая страна" не работает: в нём учтена 191 свалка, а в стране их более 8 тысяч. Фото: Huguette Roe/Shutterstock

Второй служащий отрасли, оценивший доклад Счётной палаты, – заместитель генерального директора публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) Алексей Макрушин. У него хотя бы есть определённый бэкграунд в профессии, ведь нынешний руководитель РЭО Илья Гудков никакого отношения к мусорной проблеме до сего года не имел – приглашение на эту должность он получил от министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина (компания учреждена министерством), и главным своим достоинством считает "независимость от всех крупных игроков".

Но Макрушин, к сожалению, ничем свою компетентность не проявил – отделался общими словами, констатировав лишь "серьёзную нехватку полигонов у 32 субъектов Российской Федерации". То есть, по его мнению, в России сейчас слишком мало свалок.

Взгляд бизнеса

От официальных мнений составители переходят к экспертным. Это довольно обширный (37 страниц) раздел, где, например, совершенно расплывчатым комментарием отметился специалист по экологии разрезаемого коньками льда Вячеслав Фетисов. Выделим, пожалуй, упомянутого выше Андрея Шипелова, мажоритарного совладельца потенциального оператора мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Бизнес этого человека вызывает много вопросов, но замечания у него дельные. В отличие от Румянцева, Шипелов указывает как раз на непроработанность системы управления отходами в крупных мегаполисах. Он говорит об отсутствии стратегии отдельного сбора органических отходов, которые можно было бы перерабатывать в корма для животных (такого правила нет даже для общепита). Об ошибках в формировании логистики – сейчас операторам выгодно наматывать километры, ибо их доход зависит от понесённых затрат. Об отсутствии утверждённого законом спроса на вторичные полимеры (тут, правда, виден личный коммерческий интерес – продукты переработки часто оказываются дороже первичных, и навязывать их бизнесу в столь тяжёлое время – плохая идея). Пожалуй, это самый содержательный экспертный комментарий.

Человеческий фактор

Но было бы несправедливо говорить только о том, что чиновники некомпетентны, а предприниматели недобросовестны, хотя то и другое зачастую имеет место. Перед нами тот случай, когда сама нация неосознанно сопротивляется полезному делу – переработке мусора, спасению земли от отходов.

Никакой нормальной мусорной реформы (а не её коррупционного подобия) не будет, пока вы, уважаемые читатели, и мы, ваши авторы, и даже бенефициары этой реформы – мы все не перейдём на сугубо раздельный сбор отходов. Когда мы сами валим стекло, батарейки и банановую кожуру в один пакет, смешно критиковать правительство или бизнес.

При работающем раздельном сборе реформа прошла бы гораздо легче и принесла бы реальную пользу всей стране. Поэтому спасибо Счётной палате за констатацию очевидного, но не сказано главное: если хотя бы один процент колоссальных пропагандистских расходов государства направить на объяснение сути мусорной реформы, на рассказы о том, как дела на свалках сейчас и как должны выглядеть мусороперерабатывающие заводы, – может, дело и сдвинулось бы с мёртвой точки.