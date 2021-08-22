|
Мусор, царапины и свистящий кондиционер. На "болячки" Tesla не смог закрыть глаза даже фанат бренда
22 августа 2021, 18:25 • 165 • В мире
Владелец Tesla рассказал о "косяках" его электромобиля за 100 000 долларов.
Обладатель Tesla Model S в своём видеоблоге перечислил основные проблемы новейшей модели. Блогер MrExitStrategy на камеру продемонстрировал те изъяны, которые обнаружил у электромобиля.
В частности, на лакокрасочном покрытии присутствуют царапины, за стеклом щитка приборов - мусор, двери скрипят, резиновый уплотнитель "пузырится", а кондиционер на максимальных оборотах и вовсе свистит.
Кроме того, есть проблемы и с левым зеркалом заднего вида. Как оказалось, при езде оно трясётся.
Перечислив букет "болезней" Model S, блогер отметил, что не готов пока от неё отказаться. Хотя, полагает автолюбитель, у Model Y того же бренда качество на порядок выше.
Отмечается, что на видео с разгромной критикой уже отреагировали в Tesla. В компании пообещали, что устранят часть недостатков показанного на видео автомобиля.
Подпишитесь на нас
165
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 августа 2021, 02:15
|
21 августа 2021, 02:05
|
20 августа 2021, 03:00
|
17 августа 2021, 22:45
|
19 августа 2021, 21:30
|
15 августа 2021, 22:10
|
20 августа 2021, 03:00