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Мураховский: Никто не пустит турок на линию разграничения в Нагорном Карабахе
13 ноября 2020, 11:00 • 88 • Политика
Главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский уверен, что турецких миротворцев никто не пустит на линию разграничения в Нагорном Карабахе.
Турецких миротворцев никто не пустит на линию разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Такое мнение в интервью РИА ФАН озвучил главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский.
Как пояснил эксперт, состав миротворческой группировки определяется по согласованию сторон конфликта. Поэтому все заявления, что Азербайджан может в одностороннем порядке пригласить турецких миротворцев, являются спекуляцией.
"Турцию никто как миротворца не приглашал, по крайней мере одна из сторон - Армения. Если нет согласия одной из сторон, то такие миротворцы от Турции не могут присутствовать там", - объяснил Мураховский.
Турки могут присутствовать на территории, контролируемой Азербайджаном, они оказывали поддержку армии страны в ходе боевых действий. Но в контролируемые армянами районы их не пустят.
Как считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, конфликт в Нагорном Карабахе давно стал не территориальным спором, а войной за дом, которым не торгуют. И народ не примет решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна отдать Азербайджану часть территорий.
Поэтому ситуацией воспользуются оппоненты премьера. Дело в том, что армянская политическая элита и так была настроена против Пашиняна, но его поддерживали простые люди. Теперь всё изменилось.
"Даже если сейчас убрать Пашиняна и продолжить войну, то это будет отказ от договорённостей. Армения не готова продолжать боевые действия в военном плане. Через какое-то время будут более жёсткие договорённости после больших потерь", - озвучил Журавлёв прогноз в интервью телеканалу "360".
А преподаватель УрФУ Валерий Амиров опасается, что объявленное перемирие будет временным. Эксперт сам был свидетелем конфликта в Нагорном Карабахе в 1988-1994 годах и считает, что ввод миротворческой группировки является для России небезопасным вариантом.
Нужно понимать, что стороны так и не помирились. Народ Армении не примет вариант с отказом от территорий, а Азербайджан хочет взять под контроль весь регион.
"Поэтому российские миротворцы будут там в достаточно серьёзной опасности", - объяснил он Ura.ru.
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