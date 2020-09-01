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Мураев в День знаний заявил о самом эффективном оружии массового поражения, применённом на Украине

01 сентября 2020, 17:25  •  131 • Украина

Сегодня 1 сентября, и на Украине этот день по странной халатности и недосмотру «патриотических сил» еще отмечается как День знаний. Хотя по логике происходящего, этот праздничный день давно должен был быть «декоммунизирован», поскольку достался в наследие от «варварского» коммунистического режима СССР.

Он отмечался как государственный в СССР с 1984 года. В большинстве других стран таковой отсутствует, да и занятия в школах в разных странах начинаются по-разному.

Декоммунизация Дня знаний на самом деле назревшая необходимость. Во-первых, как уже упоминалось, потому что он уходит истоками к проклятому и, разумеется, ущербному СССР, а во-вторых, потому что знания на Украине уже давно анахронизм - устарелое, не соответствующее условиям прогрессивной, европейской и цивилизованной современности явление.

Украинский оппозиционный политик, экс-депутат Верховной Рады и лидер партии «Наши» Евгений Мураев считает, что на Украине применено самое эффективное оружие массового поражения. И день знаний по факту являет из себя день незнаний.

«Знание - это сила, а незнание - хоть и долгосрочное, но самое эффективное оружие массового поражения. Темным народом легко управлять, им проще манипулировать, он верит всему сказанному с голубых экранов, потому что не способен критично мыслить. Именно эту главную способность интеллекту давала тщательно «декоммунизируемая» система образования. Добывать самостоятельно информацию, работать с первоисточниками, подвергать сомнению, проверять, решать задачу несколькими способами, а главное - думать.

А вот раб думать не должен, он изо дня в день должен работать за еду, поддерживающую его работоспособность.

Хочешь победить врага - воспитай его детей. Это древнейшая формула истинного агрессора. Глядя на то, как стремительно уменьшается наше население, разрушается, захватывается и распродается на корню все и вся, понимаешь, что слова «оккупация» и «геноцид», не меняя смысла, изменили форму. Нас уничтожают, как индейцев, в обмен на очередные стеклянные бусы и кружевные трусики. И тот, кому это не понятно, возможно, уже стал жертвой», - отметил политик в социальной сети.

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