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Муниципальные выборы в России 4 апреля прошли без нарушений – НОМ

05 апреля 2021, 13:35  •  50 • Политика
Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва
Прошедшее голосование поможет лучше подготовиться к федеральной избирательной кампании-2021
Наблюдатели не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на исход муниципальных выборов, состоявшихся в регионах РФ 4 апреля 2021 года. Об этом сообщили в ассоциации "Независимый общественный мониторинг".
Муниципальные выборы в минувшее воскресенье прошли в республиках Башкортостан и Якутия, Забайкальском крае, Архангельской, Астраханской, Кировской, Московской и Тюменской областях. Контролирующие процесс эксперты отметили в ряде случаев недочеты в организации процедуры, но все было быстро исправлено. Существенных нарушений замечено не было.
По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода, прошедшие муниципальные выборы показали высокую конкурентность. Кандидаты были представлены различными политическими партиями, а также в борьбе участвовали самовыдвиженцы.
Важно, что общественные наблюдатели стали относиться к муниципальным выборам более ответственно, не считая их чем-то второстепенным. Замечание Брод сделал лишь общественникам Кировской области, которые уделили недостаточное внимание избирательному процессу.
При этом распространители фейковых сведений не дремали:
"Представители некоторых кандидатов, заезжие дискредитаторы на зарплатах и некоторые СМИ нередко выдавали непроверенные сведения, создавая неоправданно негативный фон избирательной кампании",
– рассказал Брод. Впрочем, эксперты НОМ и независимые наблюдатели все информационные вбросы проверяли и при необходимости доводили до сведения граждан объективные данные о ходе голосования.
Осенью 2021 в России состоится Единый день голосования, когда россияне будут выбирать новый состав Государственной думы. О том, как в РФ готовятся к выборам, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

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