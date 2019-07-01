Муниципальные выборы-2019: В Петербурге повторится скандал пятилетней давности?

Муниципальная кампания 2019 года может стать еще одной скандальной страницей в политической жизни Петербурга. Едва начавшись, она грозит повторить дурную славу событий пятилетней давности, когда глава Центризбиркома Владимир Чуров, взглянув на происходящее из Москвы, обратился в прокуратуру. О том, что подобное повториться не должно, в феврале 2019 года сказала уже новый руководитель ЦИК Элла Памфилова.

- Великий город достоин красивой, чистой и прозрачной избирательной кампании. И я надеюсь, что так и будет, - заявила Памфилова на встрече с врио губернатора города.

То, что проблемы были в прошлом, признал и сам Александр Беглов.

- Нередко в предыдущие годы чистота и прозрачность выборных процессов в Северной столице вызывала сомнение. Критиковались многие процессы, которые происходили. Считаю, что в 2019 году мы должны окончательно оставить в прошлом словосочетание «грязные выборы», - сказал глава города.

Но, судя по всему, в некоторых муниципалитетах не услышали слова высшего руководства Петербурга и ЦИК. Едва начавшаяся в середине июня муниципальная компания, сразу же вызвала множество нареканий.

Кто, зачем и почему

Для начала стоит понять, кто такие муниципальные депутаты и зачем люди стремятся ими стать в принципе.

Муниципальный депутат, по задумке - самый близкий человек к народу. Он выбирается жителями муниципального образования ( в Петербурге их 111, в каждом из которых несколько округов по 5 депутатов. Всего 1525 человек) для того, чтобы «на земле» решать бытовые вопросы микрорайона - поставить детскую площадку, оградить забором газон и прочее.

В составе муниципального совета депутат может реализовывать различные проекты по благоустройству, организовывать кружки для детей и экскурсии для горожан, заниматься вопросами соцопеки и попечительства. Но самое главное, он участвует в распределении бюджета муниципального образования. А это немалые деньги - до 100 миллионов рублей и даже больше.

Играют муниципалы и еще одну важную роль. Каждый кандидат в губернаторы должен заручиться из поддержкой и собрать определенное число подписей депутатов (160 для Петербурга).

По идее, в народные избранники должен идти тот, кто бескорыстно желает улучшить жизнь своих соседей, ведь ни зарплаты ни прочих доходов они не получают. Именно поэтому большинство депутатов имеет основную работу, а на муниципальные обязанности тратит лишь часть свободного времени.

Вмешаться в работу муниципальный избирательных комиссий пришлось и горизбиркому и комиссии ЦИК из Москвы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пять лет назад

Казалось бы, здесь больше обязанностей, чем преимуществ, но некоторые избранники всеми силами держатся за свои места, стараясь провести выборы по-тихому, не привлекая внимания конкурентов. Так уже было в 2014 году, когда муниципальную кампанию в Петербурге признали одной из самых скандальных в стране.

Тогда у кандидатов возникали проблемы с подачей документов в местные избирательные комиссии - ИКМО (их контролирую сами муниципалы). Так, например, в очередях десятками стояли «пассажиры» - занимавшие место люди, из-за которых попасть в заветный кабинет до окончания работы было невозможно. Также петербуржцы жаловались на «фантомные» ИКМО, существовавшие лишь на бумаге.

Инспекционная поездка городского омбудсмена Александра Шишлова по проблемным местам выявила и еще одну проблему - ИКМО меняют график работы по собственному усмотрению. И пусть нарушения были далеко не везде, с требованием разобраться в жалобах к главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обратились десятки человек. Тот написал письмо прокурору.

- В ЦИК поступают обращения граждан, указывающих на существенные недостатки в организации выборов в ряде муниципальных образований, таких как «Пулковский меридиан», «Московская застава», «Парнас», «Черная речка», «Светлановское» и других, - говорится в тексте обращения Владимира Чурова к прокурору Санкт-Петербурга, которого просили разобраться в ситуации.

Но получилось как получилось.

Как итог, скандальная кампания стоила должности главе горизбиркома Алексею Пучнину. Доверие к выборам у горожан было серьезно подорвано.

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Чудеса на муниципальных выборах

Пять лет спустя

2019 год, лето. В Петербурге стартовала новая избирательная кампания. Согласно закону, городские муниципальные образования должны были объявить о начале выборов с 9 по 20 июня. По идее все просто: ИКМО публично заявляет о начале кампании на своем сайте и в газете местного муниципалитета. С этого момента у кандидатов есть 20 дней на подачу документов. И если большинство муниципалитетов сработали открыто и четко, то в некоторых повторилась ситуация пятилетней давности. Кое-где выборы начали тайком.

Так, в МО «Академическое» известие о начале кампании 10 числа опубликовали в газете «Академический вестник». При этом само издание для ознакомления принесли в библиотеку только через 10 дней.

Также в списке нарушений постоянные изменения часов работы комиссии, затяжка времени приема кандидатов и прочее.

На невозможность подать документы по причине закрытых дверей или краткого времени работы - меньше, чем по полдня, поступили жалобы на МО «Сампсониевское», МО «Сергиевское» и МО «Ржевка».

На это обратили внимание горизбиркома кандидаты от «Справедливой России». Глава городской избирательной комиссии Виктор Миненко, ознакомившись с документами, написал обращение в Следственный комитет и прокуратуру.

- В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили жалобы от граждан с указанием фактов нарушения избирательного законодательства. Просьба проверить обстоятельства и принять процессуальное решение, - говорится в тексте.

Кое-где на пути кандидатов и пришедших поддержать их депутатов Заксобрания, оказывались и другие препятствия

- Муниципальный совет Ржевка. Прямо на входе в дверях охранник, который не пускает никого, даже депутата ЗакСа по удостоверению. Сообщил в полицию. Двое кандидатов пытались сдать документы, но ИКМО закрылась в 11 утра. О распоряжении Горизбиркома (работать пока не примут всех - прим.ред.) слышали, но исполнять не хотят, - написал в соцсетях парламентарий от «Яблока» Борис Вишневский.

Но не надо думать, что нарушения видят только оппозиционные политики. То, что происходит в Петербурге, возмутило даже депутата Госдумы Виталия Милонова.

- Избирательная комиссия МО «Красненькая речка» закрылась в 13 часов и послала всех желающих подать документы на выдвижение куда подальше. Им наплевать на мнение Центральной избирательной комиссии - работать со всеми, кто пришёл в комиссию до 18 часов. - написал у себя в соцсетях парламентарий. - Большего позора не придумать. Эти граждане преднамеренно наносят удар по всей избирательной системе, идя вопреки основным федеральным установкам на легитимность выборов.

Еще одной хитростью, которой деятели из окружных избирательных кампаний сбивают с «истинного пути» кандидатов - выдача неправильных документов на открытие спецсчета в банке, без которого не будет регистрации.

Как рассказал «КП-Петербург» один из потенциальных депутатов, некоторые ИКМО выдают немного отличающиеся от правильных документы, которые не дают права кандидату открыть счет для создания избирательного фонда. Мелкие детали, которые не все заметят, но в итоге человек получает в банке от ворот поворот и тратит драгоценное время.

Окрик из Москвы

Естественно, что петербургские выборы, про которые еще с прошлого раза помнили в ЦИКе, снова привлекли внимание Москвы.

- Центризбиркомом уделяется пристальное внимание регионам, в которых в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы муниципальных органов власти. На текущем этапе оперативного реагирования потребовала ситуация в Санкт-Петербурге, - сообщила пресс-служба ведомства.

Для того, чтобы понять, что происходит на месте, из столицы в город на Неве отправился специальный десант. 25 и 26 июня 10 членов ЦИК ездили по проблемным муниципалитетам Северной столицы.

Инспекция подтвердила то, что всем было известно: большинство муниципалитетов ведут чистую и открытую кампанию, но и пресловутая ложка дегтя присутствует.

- Подавляющее большинство избирательных комиссий Санкт-Петербурга работает в строгом соответствии с законом. По тем нарушениям, которые были выявлены в результате проверки, принято решение об обращении в правоохранительные органы, - заявил глава инспекционной группы ЦИК Евгений Шевченко.

Главным итогом поездки, по словам Шевченко, стало то, что кандидаты, которые не могли подать документы в комиссии по разным причинам, смогли это сделать.

Заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев, на прошедшем в Москве заседании отметил, что Комиссия «образумит» тех, кто нарушает избирательное законодательство и пригрозил потенциальным нарушителям.

- В ЦИК России в выходные будет работать штаб по контролю за ситуацией в комиссиях Санкт-Петербурга, - заявил Булаев.

Гнев главы ЦИК Эллы Памфиловой был настолько сильным, что она даже прогрозила отменить выборы в муниципальные депутаты в Санкт-Петребурге. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Что в итоге?

Остается надеяться, что принципиальная позиция петербургского горизбиркома, которую публично поддержал врио губернатора Александр Беглов и контроль со стороны ЦИК поможет вернуть муниципальную кампанию в штатное русло и провести выборы без скандалов.

Ведь, на самом деле, чистые выборы нужны всем. И простым петербуржцам, и потенциальным депутатам, которые должны иметь возможность сделать город лучше и власти, которая хочет, чтобы люди не разочаровывались в самом институте выборов.

- Это настолько антигосударственный шаг - тайные выборы, настолько удар под дых, что мне стыдно! - заявил в эфире «Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Виталий Милонов. - Мы заинтересованы, чтобы в политику шли молодые талантливые и активные люди. Это важно для будущего нашей страны.

Муниципальные выборы пройдут в Петербурге в единый день голосования 8 сентября 2019 года. И следить за их результатами будут очень пристально, в том числе в Москве.