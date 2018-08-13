«Мун Чжэ Ин показывает характер»: как новый межкорейский саммит может изменить ситуацию в регионе

Третий за год саммит лидеров Северной и Южной Кореи пройдёт в сентябре 2018 года в столице КНДР. Об этом 13 августа договорились представители двух стран в ходе переговоров в Пханмунджоме. Предполагается, что Ким Чен Ын и Мун Чже Ин обсудят экономическое сотрудничество и вопросы, связанные с формальным завершением Корейской войны. Впрочем, США выступают против подобной декларации. По мнению экспертов, Вашингтону невыгодна стабильность на полуострове и он тормозит диалог между Пхеньяном и Сеулом. Однако твёрдая позиция южнокорейского лидера может повлиять на Соединённые Штаты, считают аналитики.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут переговоры в Пхеньяне в сентябре текущего года. Такого соглашения в понедельник 13 августа достигли представители ведомств обеих стран по объединению корейского полуострова. Однако точная дата проведения нового межкорейского саммита пока не сообщается. Как отметили в администрации президента Южной Кореи, наиболее вероятно, что он состоится во второй половине месяца.

Эта встреча лидеров двух Корей станет третьей в этом году и первой после переговоров Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре 12 июня этого года. Последний раз президент Южной Кореи посещал Пхеньян одиннадцать лет назад, в 2007 году.

«Это своего рода феномен — третий саммит в течение года, — заявил в интервью RT заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов. — Такого никогда не было, и это говорит о серьёзном подходе лидеров двух стран к вопросам улучшения межкорейских отношений, углублению диалога, в том числе и по вопросам безопасности».

Обоюдный интерес

Как сообщает южнокорейское информационное агентство «Рёнхап», переговоры представителей двух Корей 13 августа прошли в тёплой дружеской обстановке. Помимо визита южнокорейского лидера на север обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Среди них: встречи разделённых семей, а также экономическая кооперация, которой особое внимание уделяет северокорейская сторона.

Как отмечает «Рёнхап», в Пхеньяне не удовлетворены низкими темпами восстановления экономических связей двух стран, чему препятствуют наложенные на Северную Корею санкции ООН и односторонние санкции США — главного внешнеполитического союзника Сеула. По мнению экспертов, вопрос восстановления экономических связей между двумя Кореями будет приоритетным для северокорейской стороны, когда она будет принимать у себя Мун Чжэ Ина.

«Главное для КНДР сейчас — это экономическое развитие. С начала года в официальных сообщениях о поездках Ким Чен Ына по стране нет ни одного сообщения о целенаправленном посещении воинских частей. Он ездит только по объектам народного хозяйства, — подчеркнул в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. — Поэтому если южнокорейцы выполнят обещание, которое во время своей предвыборной кампании давал Мун Чжэ Ин, и восстановят работу Кэсонского промышленного комплекса, то это может успокоить северян».

Расположенный на границе двух Корей промышленный комплекс, где расмещались совместные предприятия КНДР и Южной Кореи, начал работу в декабре 2004 года. После серии северокорейских ракетных испытаний Сеул прекратил своё участие в проекте в феврале 2016-го.

По словам Евгения Кима, в восстановлении работы комплекса заинтересован и южнокорейский бизнес. Использование крайне дешёвой рабочей силы из КНДР позволяло получать баснословную прибыль. На момент закрытия комплекса средняя зарплата его рабочих составляла 75 долларов в месяц, а минимальный оклад в Республике Корея — $1 тыс. долларов.

Сотрудники на фабрике в Объединенном промышленном парке в промышленной зоне Кэсон

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© Kim Hong-Ji

Кроме того, обе страны проявляют заинтересованность в объединении инфраструктурных систем Корейского полуострова и могут обсудить этот вопрос на Пхеньянском саммите в сентябре, отмечают эксперты. Так, встреча, посвящённая объединению железнодорожных путей, прошла в Пханмунджоме 9 августа 2018 года.

Ранее вопрос подключения Транскорейской магистрали к Транссибу обсуждался во время визита в Москву президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Накануне визита южнокорейский лидер заявлял о возможности строительства газопровода из России через территорию КНДР в Южную Корею.

«Серьёзных решений по итогам саммита в Пхеньяне ожидать можно и нужно, — считает Александр Воронцов. — Это подтверждается устойчивостью процесса нормализации отношений на Корейском полуострове».

Конец войне?

По информации «Рёнхап», на саммите в Пхеньяне, вероятно, будет поднят вопрос об объявлении Корейской войны 1950-1953 годов законченной.

Дело в том, что по её итогам было заключено лишь перемирие между Северной Кореей, США и союзником КНДР Китаем. Представители Южной Кореи отказались подписывать документ о перемирии.

Ранее на саммите в Пханмунджоме Север и Юг договорились объявить об окончании войны в нынешнем году. В начале августа официальное северокорейское издание «Нодон синмун» призвало США объявить об окончании корейской войны. Несколькими днями ранее об озабоченности Пхеньяна тем, что этот процесс затягивается, заявил председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль.

Посол США в Южной Корее Гарри Гаррис

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© Tom Williams

Он отметил, что для КНДР этот вопрос принципиально важен для продолжения процесса денуклиаризации. В США, однако, считают иначе. 13 августа 2018 года посол США в Южной Корее Гарри Гаррис заявил, что говорить об окончании Корейской войны пока рано.

«Что касается декларации об окончании войны, то работа в этом направлении только начата. В то же время говорить об этом ещё слишком рано, даже в свете нашего стремления улучшить отношения между Севером и Югом и между Северной Кореей и Соединёнными Штатами», — подчеркнул бывший американский адмирал, выступая в Сеуле.

По словам экспертов, США не заинтересованы в продвижении мирного процесса на Корейском полуострове, так как разрядка напряжённости может поставить под вопрос и американское военное присутствие в Южной Корее.

«Зачем этого лишаться ради того, чтобы в Северо-Восточной Азии наступили мир и благоденствие, которые, прежде всего, выгодны противнику США — Китаю, — подчеркнул в интервью RT заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. — Соединённые Штаты гораздо больше устраивает контролируемый хаос, при котором была бы возможность ссылаться на северокорейскую угрозу для давления как на противников, так и на союзников, и для развития военных программ».

По словам Евгения Кима, от позиции США зависит ещё один аспект нормализации отношений КНДР и Южной Кореи. 31 июля военные Северной и Южной Корей в Пханмунджоме договорились о сокращении количества наблюдательных постов в разделяющей две страны демилитаризованной зоне (в пробном режиме), а в дальнейшем о рассмотрении вопроса их полной ликвидации для снижения напряжённости на границе.

«Это было, кстати, предложение КНДР, — отмечает Евгений Ким. — Но поскольку США взяли на себя обязанность быть представителями командования вооружённых сил ООН, и демилитаризованная зона — это зона ответственности войск ООН, то нужно получить согласие американцев. Смогут ли южнокорейцы получить его — вот вопрос».

Демилитаризовананя зона на границе КДНР и Южной Кореи

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© Lee Jae Won

Роль Сеула

«Многое будет зависеть о того, как поведёт себя Южная Корея», — подчёркивает Евгений Ким. По мнению эксперта, если Сеул, несмотря на позицию Вашингтона, сможет обеспечить развитие выгодных для обеих Корей экономических проектов, то Пхеньян продолжит мораторий на ядерные и ракетные пуски.

С точки зрения Александра Воронцова, усилия южнокорейской дипломатии могут изменить и позиции Соединённых Штатов. Сейчас в отношениях Пхеньяна и Вашингтона наметилось охлаждение. 9 августа северокорейский МИД заявил, что «США не соблюдают даже элементарных приличий во взаимодействии со своим партнёром по диалогу». Так в КНДР отреагировали на отказ США от снятия санкций с Пхеньяна и обвинения в том, что Северная Корея не выполняет свою часть договорённостей по денуклиаризации, достигнутых в ходе саммита Ким Чен Ына и Трампа в Сингапуре и контактов дипломатических ведомств двух стран.

«Соединённые Штаты сейчас тормозят процесс диалога с Северной Кореей, — Подчёркивает Воронцов. — Однако тот факт, что союзник США — Южная Корея — играет в свою игру и проявляет активность и последовательность в нормализации отношений с КНДР, оказывает влияние и на Вашингтон, подталкивая его к юридической формализации завершения Корейской войны».

По мнению эксперта, Вашингтон и Сеул как союзники оказывают влияние на политику друг друга, но, несмотря на то, что мощь и вес США на мировой арене больше, чем у Южной Кореи, непреклонная позиция южнокорейского руководства может побудить США скорректировать позицию в отношении КНДР.