Мультфильмы, мемы и не только: За что в мире любят Россию и русских

Автор:

Фоменко Виктория

В преддверии сегодняшнего праздника – Дня России – немецкий журнал Superweib опубликовал неординарный рейтинг. Обозреватели издания составили Топ-10 самых красивых имён, но не немецких, как следовало бы предположить, а русских.

По версии издания, из женских имён, популярных в нашей стране, самыми благозвучными являются Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория, а среди мужских – Алексей, Николай, Максим, Вадим и Никита.

В принципе, в том, на каких именах журналисты остановили свой выбор, довольно отчётливо проглядывают предпочтения, связанные с особенностями немецкого языка. Как шутят филологи, даже если лёгкое и порхающее слово «бабочка» в вашем языке звучит как «шметтерлинг», вам, пожалуй, будут нравиться короткие, благозвучные слова с простым чередованием гласных и согласных, без каких-либо дифтонгов и оглушений.

Впрочем, примечательнее здесь другое. Данный материал и сам подход к нему демонстрируют предельно человечный взгляд на русских.

Русские имена уже давно проникли в Германию. Однако тех, кто всё ещё думает только об Ольгах и Дмитриях, мы можем научить кое-чему получше. Мы собрали самые красивые русские имена для новорожденных мальчиков и девочек,

– говорится в тексте статьи.

Такой взгляд на Россию и её жителей для современной западной прессы скорее исключение из правил. Нормой пока является как раз объективация русских: позитивные отзывы о нашем народе зачастую связаны с упоминаниями ядерных реакторов, оружия, танков, спецназа. А уж о количестве и качестве негатива и говорить нечего.

Тем не менее нет правил без исключений. За последний год иностранцы не раз восхищались русскими людьми и их достижениями, которые никак не связаны с войной, строительством огромных мостов и ледоколов и предельно далеки от культовой триады «медведи – водка – балалайка».

Французская мода – вчера, русская – завтра?

С 2017 года в модной индустрии стал отчётливо набирать популярность русский стиль. Группе российских дизайнеров удалось стать весьма известными в узких, но влиятельных кругах.

Первыми на российские вещи, как ни удивительно, запали японские стиляги. За ними последовали богачи из Саудовской Аравии, которым оказались близки византийские мотивы, использующиеся нашими модельерами. Позднее на американский рынок вышел первый российский бренд – VASSA. Там уже всё было по-взрослому: показ для закупщиков и журналистов модных изданий в одном из самых престижных отелей Нью-Йорка – Four Seasons, подписание контрактов.

Впрочем, российская мода пока ещё удел небольшого круга эстетов, экзотика для завсегдатаев дорогих бутиков. Чего точно не скажешь… о российских мультиках. В 2012 году началось триумфальное продвижение на международные площадки мультсериала «Маша и Медведь» анимационной студии «Анимаккорд». Изначально серии, переведённые на иностранные языки, распространялись через приложения iTunes и Google Play; затем транслировать сериал на своих платформах пожелали такие гиганты индустрии создания потокового видео, как Netflix и Amazon.

В 2012 году началось триумфальное продвижение на международные площадки мультсериала «Маша и Медведь». Фото: www.globallookpress.com

К слову, наибольшую любовь история о проказливой девочке и медведе с бесконечным запасом терпения снискала как раз в Германии. В стране продаётся большое количество книг, журналов, развивающих игрушек, выпущенных по мотивам мультфильма. По мнению экспертов, немецким родителям очень импонирует образ добродушного медведя, который временами сильно устаёт от проделок ребёнка, но никогда не срывает агрессию на своей маленькой подопечной и всегда готов прийти на помощь в трудной ситуации.

В начале июня стало известно, что на завоевание международного рынка отправился ещё один российский мультсериал – «Возвращение в Простоквашино».

Представители «Союзмультфильма» сообщили, что ведут переговоры о прокате мультсериала в Китае и намерены представить его на анимационном рынке в Анси (Франция). Также в компании отметили, что интерес к покупке мультика проявляют и некоторые страны Восточной Европы, но достижение соглашений тормозится тем, что заказчики хотели бы приобрести около 30 серий, а их пока сделано всего 15.

Русский мем вместо британской шутки

Впрочем, продвижение на рынок большинства товаров – это во многом вопрос маркетинга, который напрямую может и не коррелировать с отношением иностранцев к нам. В конце концов, в России тоже немало людей ездят на «Фордах», но это не значит, что все они влюблены в американскую мечту.

Что действительно в этом плане показательно, так это история с русским интернет-юмором. В августе 2018 года англоязычные соцсети охватила эпидемия русских мемов. Начало ей положила жительница Бостона с ником Кортни (Cortney). 22-летняя американка опубликовала в своём Twitter подборку фотожаб и шутливых снимков разных русских любительских изобретений, снабдив её риторическим вопросом: «Как тебе такое, Илон Маск?».

Обращение к одному из главных ньюсмейкеров англоязычного мира в антураже странных, неожиданных, а временами и откровенно идиотских «ноу-хау» восхитило многих американцев. За первые несколько дней фраза And how do you like this, Elon Musk? была ретвитнута почти 25 тысяч раз. Для сравнения, средний по популярности твит Дональда Трампа за такое же время набирает около 10 тысяч репостов.

Вскоре у Кортни нашлись последователи. Житель британского города Лидс зарегистрировал страницу Russian Memes United, где стал знакомить англоязычную публику с российским сетевым юмором. В феврале нынешнего года количество шуток наконец перешло в качество: Маск оценил «мем имени себя» и сам начал отвечать по-русски пользователям, обращающимся к нему с демонстрацией очередных технических «чудес».

Илон Маск. Фото: www.globallookpress.com

Вспоминая предков

Тренд на русскость поддержали и многие знаменитости, публично заявившие о своей тесной связи с Россией и этническими русскими. Речь не только о «налоговом россиянине» Жераре Депардье, почётном чеченце Стивене Сигале, бойце смешанных единоборств и подмосковном депутате Джеффе Монсоне, олимпийском чемпионе по шорт-треку Викторе Ане, боксёре Рое Джонсе – младшем, бразильском футболисте Марио Фернандесе, звезде «Дикого Ангела» и кумире девочек 90-х Наталье Орейро, уже попросивших российские паспорта. О внутренних связях с нашей страной стали рассказывать в том числе и селебрити, не имеющие (во всяком случае, пока) ни российского гражданства, ни бизнеса на российской территории.

В сентябре прошлого года, в разгар очередной русофобской кампании, раздутой западными политиками и СМИ в связи с «отравлением» Скрипалей, этнический каминг-аут совершила итальянская актриса Орнелла Мути.

Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой, в нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням,

– заявила журналистам звезда европейского кино.

Орнелла Мути (в центре) в Москве на премьере клипа AsCelentano в ноябре 2016 года. Фото: www.globallookpress.com

А в ноябре аналогичное признание сделал сценарист и продюсер известнейшего американского мультсериала «Симпсоны» Майк Рейсс.

В мире, полном потрясений, всегда хорошо иметь запасной аэродром. Россия может быть хорошим вариантом: я полностью русский по материнской линии,

– признался он на одной из пресс-конференций.

Все эти заявления, равно как и курсирующие теперь по глобальной Сети русские мемы, можно считать весьма добрым и позитивным знаком. И вот почему. Всякая пропагандистская шелуха, как известно, рано или поздно отсевается и отлетает, а нормальные человеческие отношения – остаются. Именно это произойдёт и с «русским миром». Потому что в современном мире искренний интерес, уважение людей друг к другу, открытость для общения и взаимодействия должны – просто обязаны быть сильнее любой пропаганды.

Так что – с праздником сегодня всех, кто считает себя к нему причастными! В самой России и за её пределами.