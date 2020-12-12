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Мухарский: Зеленский совершил «идеологическою диверсию»

12 декабря 2020, 16:15  •  113 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда из «95 квартала» ещё до госпереворота 2014 года в Киеве совершили «идеологическую диверсию», когда высмеивали украинскую власть.

Об этом в эфире «5 канала» заявил известный под псевдонимом «Орест Лютый» украинский шоумен-русофоб, активный майданщик Антон Мухарский.

«То, что представляет «95 квартал» – это не украинский юмор, а еврейский юмор на Украине. Это Советский Союз. Они вышли с КВН, и там есть штампы, которыми они пользуются, и которые очень нравятся малороссийским украинским людям.

Идеологическая диверсия заключалась в том, что когда Юлия Тимошенко и Луценко сидели в тюрьме, они, как идиоты, скакали по сцене. То есть, происходил януковичский трэш, а народ ржал над всеми этими политиками. То есть, происходила десакрализация украинской власти», – сказал он.

Антон Мухарский подчеркнул, что Владимир Зеленский и его команда боятся президента РФ Владимира Путина, как и всех русских, а украинцев – нет.

«Над Путиным они почему-то так не издевались, и перед Кадыровым извинялись. Они существуют в парадигме Русского мира, и они боятся Путина, Кадырова, всех этих русских. И русские могут прийти и убить их.

А над украинцами, которые дают им возможность это делать, они ржут и смеются. И это Русский мир в его гибридном смысле», – резюмировал русофоб.

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