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Мухарский: Зеленский совершил «идеологическою диверсию»
12 декабря 2020, 16:15 • 113 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда из «95 квартала» ещё до госпереворота 2014 года в Киеве совершили «идеологическую диверсию», когда высмеивали украинскую власть.
Об этом в эфире «5 канала» заявил известный под псевдонимом «Орест Лютый» украинский шоумен-русофоб, активный майданщик Антон Мухарский.
«То, что представляет «95 квартал» – это не украинский юмор, а еврейский юмор на Украине. Это Советский Союз. Они вышли с КВН, и там есть штампы, которыми они пользуются, и которые очень нравятся малороссийским украинским людям.
Идеологическая диверсия заключалась в том, что когда Юлия Тимошенко и Луценко сидели в тюрьме, они, как идиоты, скакали по сцене. То есть, происходил януковичский трэш, а народ ржал над всеми этими политиками. То есть, происходила десакрализация украинской власти», – сказал он.
Антон Мухарский подчеркнул, что Владимир Зеленский и его команда боятся президента РФ Владимира Путина, как и всех русских, а украинцев – нет.
«Над Путиным они почему-то так не издевались, и перед Кадыровым извинялись. Они существуют в парадигме Русского мира, и они боятся Путина, Кадырова, всех этих русских. И русские могут прийти и убить их.
А над украинцами, которые дают им возможность это делать, они ржут и смеются. И это Русский мир в его гибридном смысле», – резюмировал русофоб.
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