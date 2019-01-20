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Мухаммед Халифа. Памяти погибшего в Ливии журналиста, сотрудничавшего с Ruptly

20 января 2019, 19:09  •  5 • В мире
Ливийский журналист Мухаммед Халифа погиб в ходе вооружённого столкновения между враждующими группировками в Триполи. 35-летний фотограф, оператор и продюсер сотрудничал с видеоагентством RT Ruptly с 2016 года. За это время он подготовил десятки материалов о ходе гражданской войны и сопутствующем ей миграционном кризисе в стране, зачастую рискуя собственной жизнью.
 
 

В субботу, 19 января, в Триполи погиб 35-летний ливийский журналист Мухаммед Халифа. Сотрудничавший с видеоагентством RT Ruptly фотограф, оператор и продюсер был убит в ходе одного из боестолкновений между враждующими вооружёнными группировками в столице Ливии. 

Журналист стал внештатным сотрудником видеоагентства Ruptly в 2016 году и за три года, неоднократно рискуя собственной жизнью, подготовил десятки сюжетов о ситуации в стране. Мухаммед освещал гражданскую войну в Ливии, находясь на переднем крае боевых действий. Также в объектив его камеры попадали истории мигрантов, которые бежали от войны и пытались пересечь Средиземное море на пути в Европу.

Халифа работал днём и ночью. В частности, в июле 2018 года он в кромешной тьме снимал видеосюжет о том, как на побережье вблизи Таджуры спасатели извлекали из воды тела более 200 утонувших мигрантов.

Коллеги погибшего журналиста с большим уважением отзываются о его профессиональных и личностных качествах.

«Мухаммед был человеком надёжным, трудолюбивым и скромным», — отметил его коллега из Ruptly, добавив, что «им будет не хватать его профессионализма и доброго нрава».

У погибшего журналиста остались жена и полугодовалая дочь.

  • RT

«Журналистика — не преступление»

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В воскресенье, 20 января, десятки человек собрались на Алжирской площади в центре Триполи, чтобы осудить убийство Мухаммеда Халифы. Протестующие держали в руках фотографии погибшего и плакаты с требованиями положить конец насилию против журналистов в Ливии.

Вот некоторые из лозунгов, написанных на самодельных плакатах: «Поддержка свободной прессы — защита нашего права знать правду», «Патриотизм не только для вас», «Избиения, оскорбления, дискриминация — вот как вы со мной обращаетесь», «Я знаю свои журналистские обязанности, знайте и вы свои», «Ливия без СМИ».

«Журналистика — не преступление», — гласит надпись на одном из плакатов.

  • RT

Мухаммед Халифа стал 14-м сотрудником СМИ, погибшим на территории страны с начала ливийского конфликта в 2011-м. По данным международной неправительственной организации «Комитет защиты журналистов» (CPJ), большинство из них были убиты в перестрелках.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда после событий «арабской весны» произошло свержение и убийство многолетнего лидера республики Муаммара Каддафи. После этого страна фактически распалась на несколько государственных образований, находящихся под контролем различных сил и группировок. Конфликт усугубляется серьёзным миграционным кризисом.

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