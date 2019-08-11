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Мученик Каллиник Киликийский. Православный календарь на 11 августа

11 августа 2019, 04:39  •  83 • Политика
Главные церковные праздники, дни памяти святых и православные святыни сегодняшнего дня
Автор:
Тюренков Михаил
11 августа (29 июля по «старому стилю» — церковному юлианскому календарю). Неделя 8-я по Пятидесятнице (восьмой воскресный день после праздника Святой Троицы, иначе именующегося Пятидесятницей). Поста нет. В Русской Православной Церкви совершается память 16 святых. Далее коротко расскажем о них.
***
Мученик Каллиник Киликийский, Гангрский. Святой страдалец за Христа и Его Церковь III-IV столетий. С детства воспитанный в христианской вере, святой Калинник, несмотря на активные антицерковные гонения, решил пойти на проповедь Слова Божия среди язычников.
В Галатийском городе Анкире святой был схвачен и за отказ отречься от Христа разъярённый правитель этого места приказал подвергнуть Каллиника жесточайшим пыткам. Мученика били воловьими жилами, железными гребнями рвали его тело, затем обули святого Каллиника в сапоги с острыми гвоздями внутри и плетьми погнали в город Гангр на сожжение.
По пути на казнь святой страдалец чудесным образом даровал своим мучителям, изнемогшим от жажды, воду. А в Гангре мученик Каллиник сам взошёл на костёр, отдав Богу душу. При этом его тело осталось неповреждённым.
***
Мученица Серафима Римская, дева. Святая, пострадавшая за Христа в Риме в годы антихристианских гонений императора-язычника Адриана, правившего в 117-138 годах от Рождества Христова. За отказ принести жертву идолам и исповедание Истинного Бога святую деву Серафиму отдали на поругание двум молодым людям, но тут же по молитвам страдалицы случилось землетрясение, и насильники упали парализованные.
Позднее святая сжалилась над ними, и по её молитвам молодые мужчины исцелились, а когда смогли говорить, то рассказали, что Ангел Господень заслонил от них деву Серафиму. Однако язычники не образумились и предали мученицу Серафиму страшным пыткам, после чего отсекли ей голову.
Мученица Серафима Римская. Фото: www.pravoslavie.ru
***
Мученица Феодотия и трое чад её. Эта святая вдова жила с тремя малолетними детьми во времена правления императора-язычника Диоклетиана (284-305 годы от Рождества Христова). Она была ревностной христианкой и пребывала в духовной дружбе со святой Анастасией Узорешительницей.
Когда усилились антихристианские гонения, этих святых жён арестовали. Во время допроса старший сын святой Феодотии Евод смело бросил в лицо язычникам, что христиане не боятся мук, боятся же только быть оставленными Богом. На глазах у матери мальчика жестоко пытали, при этом святая Феодотия молилась об укреплении сына в святых страданиях и радовалась его мученической кончине за Христа.
Саму мученицу Феодотию отдали на поругание, но Ангел Господень остановил насилие. После этого судья-язычник приговорил святую и её детей к сожжению на костре. Это произошло в 304 году от Рождества Христова.
Мученица Феодотия и трое чад её. Фото: www.pravoslavie.ru
***
Святитель Луп, епископ Труанский. Святой Западной Церкви, почитаемый и в Православии. Известный аскет и молитвенник, борец с ересью пелагиан, архипастырь города Труа (провинция Шампань). В период нашествия Аттилы святитель Луп чудесным образом спас свой город от этого разорителя. Владыка мирно почил в 479 году от Рождества Христова.
Мученик Евстафий Мцхетский. Святой Грузинской Православной Церкви, пострадавший за Христа в 589 году от Рождества Христова. Страдалец был родом из персов-огнепоклонников, но принял христианство в землях Грузии и за это был обезглавлен персами.
Преподобномученик Михаил Эдесский. Святой страдалец за Христа и Его Церковь, обезглавленный мусульманами в IХ веке от Рождества Христова.
Преподобный Константин и сподвижник его Косма, Косинские, Старорусские. Ученики и духовные чада двух других великих русских святых XII-XIII столетий от Рождества Христова — преподобного Варлаама Хутынского и его преемника, преподобного Антония Дымского. Оставив Хутынскую обитель, святые Константин и Косма удалились отшельниками на пустынный полуостров близ города Старая Русса, где позднее основали обитель в честь святителя Николы Чудотворца. Преподобный Константин был игуменом этого монастыря вплоть до своей кончины, произошедшей около 1240 года от Рождества Христова, а святой Косма ещё на протяжении ряда лет продолжал подвиг своего наставника.
Преподобномученики Серафим (Богословский), Феогност, Анатолий (Смирнов) и Пахомий (Русин), иеромонахи, священномученик Алексий Красновский, пресвитер. Святые страдальцы, погибшие в разные годы за христианскую веру во времена советских богоборческих гонений. Все эти священнослужители прославлены в числе новомучеников и исповедников Церкви Русской.
***
Поздравляем православных христиан с памятью всех сегодняшних святых! Их же молитвами, Господи, спаси и помилуй всех нас! Тех же, кто в Таинстве Святого Крещения или в чине монашеского пострига получили имена в их честь, рады поздравить с именинами! Как говорили на Руси в старину: «Ангелам Хранителям — злат венец, а вам — доброго здоровья!» Нашим же усопшим родным и близким — вечная память!

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