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Мстит за Гренландию? Трамп обвинил Данию из-за маленьких расходов в НАТО

22 августа 2019, 10:24  •  110 • Политика
Американский президент Дональд Трамп вновь раскритиковал Данию, но уже из-за расходов в НАТО. Может ли это быть небольшой местью за несостоявшуюся покупку Гренландии - неизвестно, но лидер США совершенно неожиданно обрушился с критикой на датские власти.
Стало известно о том, что американский президент Дональд Трамп совершенно неожиданно обрушился с критикой на власти Дании. Возможно, поводом стал их отказ обсуждать сделку по продаже Гренландии. Точно об этом неизвестно, однако лидер США поспешил обвинить Данию в недостаточно больших взносах от Дании в НАТО.
"К сведению, Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО (на оборону), - написал Трамп в своем Twitter. - Она богатая страна, и расходы должны быть на уровне 2%".
Конечно же, лидер США поспешил напомнить, что Америка "защищает Европу". И только восемь стран из 28, входящих в Альянс, платят по 2%. И среди них, как стало известно благодаря последнему посту Трампа, нет Дании.

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