Мстит за Гренландию? Трамп обвинил Данию из-за маленьких расходов в НАТО

Стало известно о том, что американский президент Дональд Трамп совершенно неожиданно обрушился с критикой на власти Дании. Возможно, поводом стал их отказ обсуждать сделку по продаже Гренландии. Точно об этом неизвестно, однако лидер США поспешил обвинить Данию в недостаточно больших взносах от Дании в НАТО.

"К сведению, Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО (на оборону), - написал Трамп в своем Twitter. - Она богатая страна, и расходы должны быть на уровне 2%".

Конечно же, лидер США поспешил напомнить, что Америка "защищает Европу". И только восемь стран из 28, входящих в Альянс, платят по 2%. И среди них, как стало известно благодаря последнему посту Трампа, нет Дании.