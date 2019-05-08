Мстить Порошенко не будет: Коломойский пообещал вернуться на Украину

Олигарх Игорь Коломойский планирует вернуться на территорию Украины после инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского. Об этом предприниматель рассказал журналистам.

Как отметил Коломойский, он не хочет возвращаться во время правления действующего главы государства Петра Порошенко и улучшать тому статистику.

"Скажут, сколько олигархов вернулось при Порошенко - один Коломойский вернулся... Я хочу, чтобы... записали мое возвращение уже Зеленскому", - приводит его слова издание Bihus.Info.

При этом он отметил, что не намерен мстить своим оппонентам, среди которых фигурируют экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и сам Порошенко.

Напомним, украинские СМИ неоднократно связывали комика Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, который является одним из оппонентов Петра Порошенко.